فيتنام تقرر شراء 21.9 مليون جرعة لقاح للأطفال من "فايزر"

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وافقت الحكومة الفيتنامية على اقتراح وزارة الصحة بشراء 21.9 مليون جرعة من لقاحات كورونا من شركة فايزر لتطعيم الأطفال من سن 5 إلى أقل من 12 عامًا.

وذكرت صحيفة "فيتنام نيوز" المحلية، أن وزارة الصحة كانت تنتظر الموافقة، خاصة وأنها هي المسؤولة عن تنظيم شراء ونشر لقاح كورونا للأطفال من سن 5 إلى أقل من 12 عامًا، مما يضمن السلامة والفعالية.

وأشارت دراسة استقصائية، أجرتها الوزارة، إلى أن حوالي 50% من الآباء في الدولة يوافقون على السماح لأطفالهم في الفئة العمرية من 5 إلى 11 عاما بالحصول على اللقاحات.

وذكرت الصحيفة أنه لا توجد أيضا معلومات متاحة حتى الآن حول خطة نشر اللقاحات، ولكن تم اقتراح أن الأطفال في هذه الفئة العمرية سيتم التوصية بهم فقط للحصول على الجرعات، ولن يتم فرضه بشكل إلزامي.

وكان وزير الصحة نجوين ثانه لونج قد أقر الشهر الماضي أن إدارة هذه الفئة العمرية ستكون أكثر صعوبة من طرحها للبالغين والمراهقين الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و17 عامًا التي كانت الدولة تقوم بها.. وتم إعطاء 181 مليونا و100 ألف جرعة من لقاحات كورونا في فيتنام مع حوالي 98 مليون شخص، بما في ذلك 165 مليونا و400 ألف جرعة للبالغين، كما تم إعطاء 16.25 مليون جرعة من لقاحات فايزر للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و 17 عاما.