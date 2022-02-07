غلق وتشميع 23 منشأه غذائية تعمل بدون ترخيص وإعدام 2.5 طن بالشرقية

الشرقية - إيمان مهنى

أغلقت مديرية الصحة بالشرقية، 23 منشأه غذائية تعمل بدون ترخيص وإعدام 2 طن و462 كجم أغذية فاسدة بالحسينية وأولاد صقر والقنايات وبلبيس والعاشر من رمضان.

وأكد الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة، قيام إدارة مراقبة الأغذية بالمديرية بالتنسيق مع مفتشى مكاتب الأغذية بالحسينية وأولاد صقر والقنايات وبلبيس والعاشر من رمضان، بشن حملات تفتيشية على المنشآت الغذائية لمراجعة السلع المعروضة والتأكد من جودتها وصلاحيتها للإستهلاك الآدمى حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.

وأضاف وكيل وزارة الصحة أن جهود الحملات التفتيشية، أسفرت عن ضبط 23 منشأة غذائية تعمل بدون ترخيص وبهم نقص شديد فى الاشتراطات الصحية، منهم 4 منشآت غذائية بأولاد صقر، و6 منشآت بالقنايات، و4 منشآت ببلبيس و8 منشآت بالعاشر من رمضان، ومنشأه واحدة بالحسينية، وتم مخاطبة الجهات المختصة لغلق هذه المنشآت لما تمثله من خطر داهم على الصحة العامة للمواطنين، كما تم إعدام 2 طن و462 كجم أغذية مختلفة وعصائر وزيوت، لوجود تغير فى خواصها الطبيعية، وسحب 128 عينة وإرسالها للمعامل لبيان مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمى واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات المضبوطة، وتحرير 113 محضر جنحة صحية للمخالفات بمراكز شرطة الحسينية وأولاد صقر والقنايات وبلبيس والعاشر من رمضان.