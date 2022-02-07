ضبط 25 مخبزا لإنتاجها خبزا مخالفا للمواصفات وتهريب الدقيق المدعم بالبحيرة

البحيرة - ناصر جودة

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة البحيرة، بالتنسيق مع مباحث التموين حملات تموينية على الأسواق والمخابز.



وأسفرت تلك الحملات عن ضبط 25 مخبز بمركزى ايتاى البارود وكوم حمادة، لانتاجها خبز ناقص الوزن و مخالف للمواصفات وكذلك التصرف فى حصص الدقيق المدعم لبيعه فى السوق السوداء، للحصول على مكاسب غير مشروعه.



وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين واحالة محاضر الضبط إلى النيابات المختصة.



أشرف على الحملات الرقابية المحاسب مجدى الخضر وكيل وزارة التموين، والعميد وجدى الصيرفى رئيس مباحث التموين وسمير البلكيمى مدير إدارة التجارة الداخلية بالبحيرة.



وجه اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، بتكثيف الحملات التموينية على الأسواق والمحال التجارية ، والمخابز لمواجهة بيع السلع المدعمة والمنتهية الصلاحية .



مشددا على التأكد من جودة السلع المعروضة ومطابقتها للمواصفات، مع إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين للحفاظ على صحة المواطنين .







