اليوم السابع
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ضبط 13 ألف قضية سرقة تيار كهربائي خلال 24 ساعة

الإثنين، 07 فبراير 2022 09:00 ص
ضبط 13 ألف قضية سرقة تيار كهربائي خلال 24 ساعة جريمة سرقة تيار كهربائى- أرشيفية
كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

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نجحت الإدارة العامة لشرطة الكهرباء في ضبط 13652 قضية سرقة تيار كهربائى، ومخالفات شروط التعاقد، وذلك خلال 24 ساعة.
 
يقول الخبير القانونى خالد محمد، إنه رغم صدور الحكم القضائي سواء بالحبس أو الغرامة فى قضايا سرقة التيار الكهربائي، إلا أن القانون المصور ينص على إلزام المحكوم عليه برد قيمة استهلاك الكهرباء المستولى عليها، كما تنقضى الدعوى الجنائية إذا تم التصالح قبل إحالة الدعوى الجنائية للمحاكم.
 
ويعاقب كل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي، بالحبس بمدة لا تقل عن 3 أشهر وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد على 100 ألف جنيه، أو إحدى هاتين العقوبتين.
 
وفي حال سرقة التيار الكهربائي تكون العقوبة بالحبس مدة لا تقل عن عام وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، ولا تزيد عن 200 ألف جنيه، أو إحدى العقوبتين .
 
 
 

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