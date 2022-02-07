اليوم السابع
Ads
الإثنين، 07 فبراير 2022 12:57 ص
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

ضبط تشكيل عصابى تخصص في ترويج المخدرات بقيمة 40 مليون جنيه

الإثنين، 07 فبراير 2022 12:13 ص
ضبط تشكيل عصابى تخصص في ترويج المخدرات بقيمة 40 مليون جنيه كلبش- أرشيفية
كتب أحمد حسنى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات،  من ضبط تشكيل عصابى مكون من (أربعة أشخاص، لإثنين منهم معلومات جنائية)، تخصصوا فى جلب وتهريب المواد المخدرة من المناطق الحدودية وخاصةً مخدرى الأيس (شابو)، والحشيش وترويجها على عملائهم متخذين من دائرة قسم شرطة سفاجا بالبحر الأحمر مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

 حيث يقوم أحد المتهمين "زعيم التشكيل العصابى" بالتمويل اللازم وعقد الصفقات مع مهربى المواد المخدرة، بينما يقوم متهمان آخران بنقل وتخزين المواد المخدرة تمهيداً لتسليمها للمتهم الأخير الذى يقوم بترويج المواد المخدرة على عملائهم داخل البلاد.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع مديرية أمن البحر الأحمر، أمكن ضبطهم حال استقلالهم سيارة ودراجة نارية بدائرة قسم شرطة سفاجا وضبط بحوزتهم (كمية من مخدر الآيس "الشابو" وزنت 20 كيلو جرام –25 طربة لمخدر الحشيش وزنت 2,500 كيلو جرام - مبلغ مالى – 5 هواتف محمولة)، وبمواجهتهم بالمضبوطات أيدوا ما جاء بالتحريات.

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة 40 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

 

 


ترويج المواد المخدره

تشكيل عصابى

تجارة المخدرات

اخبار الحوادث

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

ديلر دار السلام يعترف: أروج المخدرات على الزبائن باستخدام التوك توك

الثلاثاء، 18 يناير 2022 04:00 ص

ضبط 3 عاطلين كونوا تشكيلا عصابيا لترويج مخدر الهيروين والشادو فى القليوبية

الجمعة، 14 يناير 2022 12:26 م

عنصر إجرامى يعترف أمام مباحث الشرقية باستخدامه سيارة في ترويج المخدرات

الإثنين، 10 يناير 2022 09:30 ص

السجن المشدد 6 سنوات لمتهم بترويج المخدرات فى التجمع الخامس

الخميس، 16 ديسمبر 2021 07:25 م

تجديد حبس 4 عاطلين كونا عصابة لترويج المخدرات بمنطقة السلام 15 يوما

الأربعاء، 08 ديسمبر 2021 06:13 م

حبس عاطلين كونا تشكيلا عصابيا لترويج مخدر الشابو والآيس فى حدائق القبة

الإثنين، 06 ديسمبر 2021 08:22 م



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة