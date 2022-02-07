صحيفة: ماكرون يؤمن بإمكانية التوصل لـ"حل تاريخى" لأزمة أوكرانيا ووقف التصعيد

كتبت رباب فتحى

قالت صحيفة "الجارديان" البريطانية إن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أعرب عن اعتقاده بأن بإمكانه تقديم "حل تاريخي" للأزمة الأوكرانية قبل وصوله إلى موسكو لإجراء محادثات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وبعد موجة من النشاط الدبلوماسي التي شملت محادثات مع الرئيس الأمريكي جو بايدن في نهاية هذا الأسبوع وثلاث مكالمات هاتفية مع بوتين ، من المقرر أن يصل ماكرون إلى موسكو يوم الاثنين سعياً إلى "وقف تصعيد" المواجهة المتوترة على الحدود الشرقية لأوكرانيا.

ونفت روسيا التخطيط لغزو أوكرانيا لكن لديها عشرات الآلاف من القوات بالقرب من حدود جارتها ، مما دفع الولايات المتحدة إلى نشر حوالي 3000 جندي إضافي لدعم الجناح الشرقي للناتو في بولندا ورومانيا.

ويعتقد البيت الأبيض أن موسكو جمعت ما لا يقل عن 70٪ من القوة العسكرية التي تحتاجها لمنح فلاديمير بوتين خيار شن عملية عسكرية كبيرة بحلول منتصف فبراير. وقال مستشار الأمن القومي الأمريكي ، جيك سوليفان ، يوم الأحد ، إن الغزو يمكن أن يحدث "في أقرب وقت غدًا".

ومع ذلك ، قال ماكرون لصحيفة جورنال دو ديمانش يوم الأحد إن هدف روسيا "ليس أوكرانيا ، بل توضيح القواعد ... مع الناتو والاتحاد الأوروبي".

وقال للصحيفة إنه لذلك "كان من الملح التقدم نحو نظام جديد تحتاجه أوروبا بشدة والذي يقوم على المبدأ الأساسي للمساواة في السيادة بين الدول".

وقال إن حواره مع بوتين سيكون على الأرجح كافيا لمنع اندلاع الصراع العسكري على الرغم من التقييمات المتشائمة في العديد من العواصم الغربية.

وقال ماكرون: "كثافة الحوار الذي أجريناه مع روسيا وهذه الزيارة إلى موسكو تهدف إلى منع حدوث ذلك".

ثم سنناقش شروط خفض التصعيد. يجب أن نكون واقعيين للغاية. لن نحصل على مبادرات أحادية الجانب ، لكن من الضروري وقف تدهور الوضع ".

وقال ماكرون ، الذي عززت دبلوماسيته بفرنسا كونها تتولى حاليًا الرئاسة الأوروبية ، إنه "كان دائمًا في حوار عميق مع الرئيس بوتين ومسئوليتنا هي بناء حل تاريخي" لمشكلة الأمن الأوروبي. قال ماكرون: "أعتقد أن الرئيس بوتين مستعد لذلك".