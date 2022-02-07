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شكرا كيروش" يتصدر تويتر لدعم المدير الفنى للمنتخب.. ومدونون: عم الناس

الإثنين، 07 فبراير 2022 02:01 م
شكرا كيروش" يتصدر تويتر لدعم المدير الفنى للمنتخب.. ومدونون: عم الناس كارلوس كيروش
ريهام عبد الله

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برز هاشتاج "شكرا كيروش" موقع تويتر، بعد نهائى كأس أمم افريقيا، والذى لعبته مصر أمس أمام السنغال فى الكاميرون، وحرص مدونو تويتر، على تقديم الشكر لكارلوس كيروش المدير الفنى لمنتخب مصر، على الأداء الرجولى للاعيبة والمنتخب خلال البطولة الافريقية.
 
وقال أحد المدونين عبر تويتر :"شكرا كيروش عم الناس"، وغرد آخر :"لازم ندعم الراجل دا"، فيما غرد آخر قائلا :"حقيقى رجالة وقد المسئولية". 
شكرا كيروش
شكرا كيروش

كيروش
كيروش
 
ومن جهته وجه البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني للمنتخب الوطني، رسالة دعم وتحفيز لنجوم الفراعنة بعد خسارة لقب كأس الأمم الأفريقية التي أقيمت بالكاميرون، عقب الخسارة أمام السنغال في المباراة النهائية بركلات الجزاء الترجيحية بنتيجة 4/2.
 
ونشر الحساب الرسمي لاتحاد الكرة على فيس بوك رسالة كيروش للاعبين والتي جاءت كالتالي: شباب منتخب مصر، ليس لدي سوى بضع كلمات متواضعة لأشاركها معكم من أعماق قلبي، أشعر بالفخر بكم جميعاً وأشكركم جزيل الشكر على كل ما فعلتموه من أجل منتخب مصر.
 
ومن ناحية أخرى حرص قطاع كبير من رواد السوشيال ميديا على التغني بمستوى منتخب مصر ودعم اللاعبين رغم خسارة لقب أمم أفريقيا لصالح السنغال بركلات الترجيح، ليتصدر هاشتاج شكرا منتخب مصر تريندات تويتر بتعليقات من عينة: "دموعكم غالية، شكرا منتخب مصر".

 


كارلوس كيروش

شكرا كيروش

السنغال

الامم الافريقية

منتخب مصر

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