اليوم السابع
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شراكة وروابط تاريخية.. رسائل الرئيس السيسى بمؤتمر نظيره الجيبوتى (إنفوجراف)

الإثنين، 07 فبراير 2022 03:08 م
شراكة وروابط تاريخية.. رسائل الرئيس السيسى بمؤتمر نظيره الجيبوتى (إنفوجراف) رسائل الرئيس السيسى فى مؤتمر نظيره الجيبوتى عمر جيلة

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أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى، أن محادثاته اليوم مع فخامة الرئيس إسماعيل عمر جيلة رئيس جمهورية جيبوتي، اتسمت بالصراحة والشفافية، وعكست مدى تقارب وجهات النظر بيننا حول الكثير من الملفات والقضايا الثنائية والإقليمية محل الاهتمام المشترك، حيث استعرضا كافة أوجه التعاون القائمة بين البلدين، خاصةً الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، وكيفية تطويرها لترتقي إلى مستوى العلاقات السياسية المتميزة بين بلدينا.
 
جاء ذلك في كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال المؤتمر الصحفي المشترك مع الرئيس إسماعيل عمر جيلة رئيس جمهورية جيبوتي.
 
رسائل الرئيس السيسى فى مؤتمر نظيره الجيبوتى عمر جيلة
رسائل الرئيس السيسى فى مؤتمر نظيره الجيبوتى عمر جيلة
 
رسائل الرئيس
رسائل الرئيس
 
وقال الرئيس السيسى في بداية كلمته للرئيس الجيبوتي: "إنه من دواعي سروري أن أرحب بكم اليوم في بلدكم الثاني مصر، وهي الزيارة التي تأتي استمراراً للتواصل والتنسيق المستمر بيننا على مختلف الأصعدة الثنائية والإقليمية، ومتابعة لنتائج مشاوراتنا الأخوية التي تمت خلال زيارتي التي أعتز بها كثيراً الى جيبوتي في شهر مايو 2021. وهو التواصل الذي يؤكد على ما يجمع بلدينا من علاقات استراتيجية ممتدة على كافة الأصعدة، مدعومة بإرادة سياسية قوية ومتبادلة للارتقاء بها وتعزيزها، خاصة وأن أوجه التعاون الثنائي خلال الفترة الأخيرة قد شهدت خطوات نوعية هامة في كافة المجالات السياسية والاقتصادية وغيرها".
 
وأوضح الرئيس السيسى، أنهما تابعا خلال المشاورات التقدم المحرز في مشروعات التعاون الثنائي بين البلدين، واتفقا على أهمية العمل المشترك نحو توفير الدعم اللازم لزيادة الاستثمارات المتبادلة، ومساهمة الشركات المصرية في جهود التنمية الاقتصادية في جيبوتي، وجهود افتتاح فرع بنك مصر هناك خلال الفترة المقبلة، وأكدا على ضرورة الدفع قدماً لزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين، وجهود إنشاء منطقة لوجستية مصرية في جيبوتي.

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جيبوتى

المناخ

سد النهضة

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