اليوم السابع
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شاهد بالصور .. مطار القاهرة يستقبل بعثة المنتخب بالورود

الإثنين، 07 فبراير 2022 03:39 م
شاهد بالصور .. مطار القاهرة يستقبل بعثة المنتخب بالورود استقبال بعثة المنتخب بالورود
كتب محمود عبد الغنى

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استقبلت شركة ميناء القاهرة الجوي، بعثة المنتخب الوطني فور وصولهم مطار القاهرة قادمين من الكاميرون بالورود، وقام فريق من العلاقات العامة بالإشراف على إنهاء إجراءات وصولهم داخل الصالة، وحرص العاملون المتواجد في المطار على تحية اللاعبين والجهاز الفنى والتقاط الصور التذكارية معهم.
 
وصلت البعثة علي رحلة خاصة لمصر للطيران برقم MS3045 من طرازالبوينجB737-800  قادمة من مطار  ياوندي في تمام الساعة 2 ظهرا، حيث كان مقرر وصول البعثة قبل الظهر، ولكن تأجل وصولها لمدة 3 ساعات، نظرا لظروف إنهاء الإجراءات في مطار ياوندي بالكاميرون، حيث كانت تجري بالتزامن معاها أيضا إنهاء إجراءات الجماهير المصرية التي غادرت القاهرة لمؤازرة المنتخب هناك في مباراته النهائية بالبطولة. 
 
 
استقبال منتخب مصر بالورود
استقبال المنتخب بالورود
 
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تتويج أبطال مصر بالورود
 
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استقبال بعثة المنتخب
 
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وصول بعثة المنتخب
 
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الحضري
 
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وصول المنتخب
 
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وائل جمعة


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الكاميرون

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