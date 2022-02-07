سفارة إسبانيا بالقاهرة تشكر منتخب مصر بعد الأداء البطولى في "أمم أفريقيا"

كتبت: هناء أبو العز

غردت سفارة إسبانيا بالقاهرة على حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى تويتر مشيدة بدور المنتخب المصرى فى بطولة كأس الأمم الأفريقية، وإثبات حرفيتهم وولعهم بكرة القدم. وأشارت التغريدة: "شكراً للمنتخب المصرى على مشاركتنا ولعكم بكرة القدم، ولقد كان لمثابرتكم عظيم الأثر!".



السفارة الاسبانية

وحقق المنتخب الوطنى المركز الثانى ووصافة بطولة أمم أفريقيا فى نسختها الـ33، بعد الخسارة أمام السنغال بركلات الترجيح 4\2، فى المباراة التى جمعتهما مساء الأحد فى نهائى أفريقيا بالكاميرون، وجاءت الخسارة لتكون المرة الثالثة التى يحقق فيها الفراعنة المركز الثانى ووصافة أفريقيا، حيث سبق وحقق الوصافة مرتين فى نسختى 1962 و2017 .

وحصل لاعبو المنتخب على رسائل دعم وإشادة من المدير الفنى كارلوس كيروش ونجوم الكرة المصرية القدامى، خاصة أن لاعبى الفراعنة لم يقصروا وبذلوا قصارى جهدهم فى البطولة إلا أن القدر لم يشأ أن ينتهى المشوار بالتتويج.

وأعرب البرتغالى كارلوس كيروش، المدير الفنى لمنتخب مصر، عن فخره بلاعبى المنتخب بعد الأداء الذى قدموه خلال بطولة كأس الأمم الأفريقية فى الكاميرون، التى خسرها الفراعنة أمام نظيره السنغالى والحصول على المركز الثانى ووصافة القارة السمراء، مشيرا إلى أنهم قدموا أداءً بطوليًّا فى واحدة من تاريخ كرة القدم المصرية.

وكتب كيروش، عبر حسابه على تويتر، "الشباب.. ليس لدى سوى بضع كلمات متواضعة لأشاركها معكم من أعماق قلبى، أشعر بالفخر بكم جميعاً وأشكركم جزيل الشكر على كل ما فعلتموه لمنتخب مصر".