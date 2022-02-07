سحب ثقة وتساؤلات حول شقته.. جارديان: أسبوع حرج فى رئاسة وزراء بوريس جونسون

كتبت رباب فتحى

أصر حلفاء رئيس الوزراء البريطانى، بوريس جونسون على أن "الكبار" هم الآن المسئولون عن عمليته بينما يتجه نحو أسبوع حرج من رئاسته للوزراء المحاصرة والتي قد تجعله يواجه تصويتًا على الثقة وتهديدًا بمزيد من الاكتشافات الضارة، وفقا لصحيفة "الجارديان" البريطانية.

وقال نواب حزب المحافظين إن جونسون ربما اشترى بعض الوقت من خلال جلب فريق جديد إلى مجلس الوزراء ، وقال أحد كبار المانحين من حزب المحافظين ، ألكسندر تيميركو ، لصحيفة "الجارديان" إن على رئيس الوزراء الآن أن يغتنم الفرصة "لتطهير" مجلس الوزراء من المنافسين غير الموالين للقيادة.

ومع ذلك، قال منتقدو قيادة جونسون إنهم يعتقدون أن عدد خطابات سحب الثقة من رئيس الوزراء ليس بعيدًا عن 54 خطابًا ضروريًا لإجراء اقتراع على رئاسته للوزراء.

وقال وزير سابق في الحكومة: "من الصعب حقًا معرفة ذلك ، لكنني متأكد تمامًا من أن الأرقام في حدود 40 خطاب ، لذا فهي مجرد زيادة صغيرة يمكن أن تتجاوز الخط". "بعد قولي هذا ، قد ينجو من التصويت نفسه. هناك أشخاص يقومون بهذا الحساب ، قائلين إنهم سيؤجلون حتى يعتقدون أنه سيخسر ".

جيواجه جونسون أيضًا احتمال الكشف عن المزيد من دومينيك كامينجز ، كبير مستشاريه السابق. يقال إن كامينغز ، الذي كشف تفاصيل عن بعض الحفلات العشرة ، يخطط لطرح المزيد من الأسئلة هذا الأسبوع حول الضجة التي ثارت حول تمويل تجديد شقة بقيمة 112000 جنيه إسترليني تم تمويلها في البداية من خلال قرض من مانح حزب المحافظين. وذكر تقرير في صحيفة "صنداي تايمز" أن زوجة رئيس الوزراء كانت قد سئمت الضغط الذي يتعرضان لهما.

ودعا أكثر من 15 نائبا جونسون إلى الاستقالة ، وأكد نصفهم على الملأ أنهم قدموا خطابات بسحب الثقة. يوم الأحد ، قدم مارك هاربر ، رئيس السوط السابق وأحد أكبر المتشككين في قواعد كورونا ، تقييمًا لاذعًا لسلوك رئيس الوزراء ، قائلاً: "إن النفي المتكرر لمجلس الوزراء وتغيير القصص والانحراف الناتج عن الفضيحة حول حفلات الإغلاق غير القانوني قد أدى إلى يشكك العديد من ناخبي في نزاهة رئيس الوزراء وصلاحيته للمنصب. يبدو الآن أن هذه الآراء منتشرة على نطاق واسع في جميع أنحاء البلاد ".

وأضاف: "لا يزال لدى المحافظين الكثير ليقدمه لبلدنا ، لذلك من الضروري لنواب المحافظين أن يفكروا في جميع الخيارات الضرورية لإعادة حزبنا إلى المسار الصحيح".