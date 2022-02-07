روسيا تشيد بخطوات المجلس الرئاسي الليبي للوصول إلى مصالحة وطنية شاملة

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قال المبعوث الخاص للرئيس الروسي في الشرق الأوسط ودول إفريقيا نائب وزير الخارجية، ميخائيل بوغدانوف، إن المجلس الرئاسي في ليبيا يمثل وحدة ليبيا وأقاليمها الثلاثة، مشيدا بخطواته التي تهدف للوصول إلى مصالحة وطنية شاملة.

وأكد المبعوث الخاص - خلال لقائه، الأحد، رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا على هامش قمة الاتحاد الإفريقي، وفقا لوكالة الأنباء الليبية - دعمه لجميع الخطوات التي تفضي لتقريب وجهات النظر بين الفرقاء الليبيين من أجل السلام والاستقرار والوصول إلى الانتخابات وفقا لما نشره المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي.

كما ثمن المبعوث الخاص للرئيس الروسي في الشرق الأوسط ودول إفريقيا نائب وزير الخارجية، جهود المجلس الرئاسي الليبي لتوحيد مؤسسات الدولة ومنها المؤسسة العسكرية.

ومن جهته، أكد رئيس المجلس الرئاسي الليبي ،حرص المجلس من أجل الوصول إلى انتخابات برلمانية ورئاسية، وفق قاعدة دستورية يتفق عليها الجميع، ويقبل بنتائجها كل الأطراف، وتأسيس مصالحة وطنية شاملة سياسية واجتماعية واقتصادية.