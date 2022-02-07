اليوم السابع
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حصاد وزارة العدل.. عقد 150 ورشة عمل لـ 3438 قاضيا لتعزيز كفاءتهم

الإثنين، 07 فبراير 2022 04:45 م
حصاد وزارة العدل.. عقد 150 ورشة عمل لـ 3438 قاضيا لتعزيز كفاءتهم المستشار عمر مروان وزير العدل - أرشيفية
كتب إبراهيم قاسم

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أعلن المستشار عمر مروان وزير العدل، حصاد وزارة العدل في جميع القطاعات خلال عامين.

وقال المستشار عمر مروان وزير العدل، بمناسبة مرور عامين على بدء تنفيذ خطة وزارة العدل لتطوير المنظومة القضائية في مصر من ديسمبر 2019 وحتى ديسمبر 2021، فإن الوزارة وضعت خطة طموحة لتطوير منظومة العدالة وتقديم الخدمات في سهولة ويسر، وذلك في إطار التوجيهات الرئاسية واتساقا مع رؤية هادفة إلى تحقيق العدالة الناجزة، وتحسين الخدمات المقدمة.

وتتضمن إنجازات وزارة العدل خلال العامين ثلاثة محاور رئيسية، وهي محور العدالة الناجزة والخدمات المميزة وتحديث وحوكمة العمل بقطاعات وإدارات الوزارة.

وشمل الحصاد بالنسبة لمحور العدالة الناجزة:

أولا: تعزيز الكفاءة وبناء القدرات لأعضاء الجهات والهيئات القضائية والتي وصلت نسبة الإنجاز فيها 100% بحلول ديسمبر 2021 حيث تم عمل:

الموسوعة القانونية لوزارة العدل حيث تم إطلاق الموسوعة على موقع خاص بها emj-eg.com وتطبيق على الهواتف يضم التشريعات والأحكام الوطنية.بنك المعرفة المصري حيث تم إتاحة خدمة الاطلاع على التشريعات والأبحاث والدراسات للقوانين المقارنة، وكل منهما متاح لجميع أعضاء الجهات والهيئات القضائية مجانا.التدريب حيث تم عقد 150 دورة وورشة عمل للقضاة بعدد 3438 متدرب وتدريب أكثر من 1000 قاض في دورات تدريبة تخصصية وورش عمل، كما تم تكريم 400 عضو من أعضاء الجهات القضائية حوكمة التعينات والتنقلات حيث صدرت القرارات الجمهورية بتعيين أعضاء الجهات والهيئات القضائية دون تكرر أسماء وصدور قرارات النقل بعد حصر احتياجات المحاكم من حيث عدد القضاة بالنسبة لعدد القضايا المتداولة.تعزيز دور القضاء المتخصص من خلال دعم المحاكم المتخصصة وتشجيع تخصص للقاضي وتخصيص دوائر لنظر نوعية معينة من الدعاوى لما للقضاء المتخصص من دور.


حصاد وزارة العدل

وزير العدل

كفاءة قضاة مصر

الهيئات القضائية

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