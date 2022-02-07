حزن على وجوه الجماهير بالقليوبية بعد خسارة المنتخب وإشادة بأداء اللاعبين.. فيديو

القليوبية إبراهيم سالم

قدم "تليفزيون اليوم السابع" بثا مباشرا عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى، من نادى بنها الرياضى بمحافظة القليوبية، حيث سيطرت حالة من الحزن على جماهير ومتابعى المباراة النهائية بكأس الأمم الأفريقية بين المنتخب الوطنى المصرى ونظيره السنغالى، والتى انتهت بفوز المنتخب السنغالى بركلات الترجيح ليتوج بالبطولة.

وخسر منتخب مصر لقب كأس الأمم الأفريقية بعد الهزيمة من السنغال بنتيجة 4 / 2 فى ركلات الترجيح، بعدما انتهى الوقتان الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي فى المباراة التي جمعتهما مساء الأحد باستاد أولمبي فى نهائي بطولة كأس الأمم الأفريقية 2021 بالكاميرون.

وسجل لمنتخب مصر من ركلات الترجيح كل من أحمد سيد زيزو ومروان حمدي، بينما أهدر محمد عبد المنعم ومهند لاشين، وسجل للسنغال كاليدو كوليبالي وعبدو ديالو وبامبا ديانج وساديو ماني، بينما أهدر بونا سار.

كما توجه الرئيس عبد الفتاح السيسى بكل التحية والتقدير للاعبي المنتخب الوطني لكرة القدم على ما قدموه من أداء عالٍ في بطولة كأس الأمم الإفريقية.

وقال الرئيس السيسى على حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي: "لقد أديتم ما عليكم، وكسبتم احترام الجميع، وكنتم على قدر الثقة، وشرفتم بلدكم، وإننا جميعا على ثقة بأنكم ستعوضون هذا اللقب وتسعدون المصريين بالصعود إلى المونديال".

وأضاف الرئيس السيسى: "ثقتنا بكم وبقيادتكم الفنية لم تهتز، فما قدمتمونه يثبت أنكم قادرون على تحقيق الأفضل إن شاء الله".