حزن بقرية محمد عبد المنعم بعد خسارة نهائى أفريقيا.. فيديو

الشرقية - حمدى عبد العظيم

قدم تليفزيون اليوم السابع بثا مباشرا من قرية الكابتن محمد عبد المنعم مع أصدقائه وأقاربه.

وقال محمود حسن الشهير بـ"كركر"، إن الكابتن محمد عبد المنعم صديقى المخلص أدى أداء جيدا مع زملائه ولم يتهاون وحتى ضربة الجزاء التى أهدرها ركز فيها جيدا واختارت قدمه زاوية ممتازة وذهب حارس السنغال فى الزاوية الأخرى والزاوية التى أطلق منعم فيها الكرة إلا أن العارضة كانت تقف ضد دخولها المرمى السنغالى.

وأضاف رضا محمد من قرية شرويدة مسقط رأس محمد عبد المنعم أن المنتخب المصرى أدى أداء ممتازا ولم يتهاون وكان أقرب إلى الفوز رغم قوة المنتخب السنغالي إلا أن الفريق المصرى أثبت جدارته وبإذن الله يكون للمنتخب المصرى صولات عظيمة فى كأس العالم.