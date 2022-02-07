حريق محدود بمستشفى ههيا المركزى فى الشرقية

الشرقية- فتحية الديب

شب حريق محدود بمستشفى ههيا المركزى، نتج عنه التهام النيران لكمية من الأسرة المتهالكة والمخلفات ولم تحدث خسائر فى الأرواح أو إصابات.

تلقى مدير أمن الشرقية إخطارا بنشوب حريق هائل بمستشفى ههيا المركزى، وانتقلت على الفور قوات الحماية المدنية، وتمكنت من محاصرة النيران التي اندلعت في تشوينات المخلفات والأسرّة المتهالكة ومنع امتدادها لأقسام وعنابر المرضى بالمستشفى.

تم إخطار النيابة العامة التي تولت التحقيق بإشراف المستشار حلمى عطا الله، المحامي العام لنيابات شمال الشرقية، وقررت انتداب المعمل الجنائي لمعاينة الحريق وتحديد سببه وتكثيف تحريات المباحث للتأكد عما إذا كان هناك شبهة جنائية في الحريق من عدمه.