الحماية المدنية بقنا تنجح فى إخماد حريق منزل بقرية المحروسة

صابر سعيد

تمكنت قوات الحماية المدينة بقنا، اليوم الأحد، من السيطرة علي حريق نشب في منزل بقرية المحروسة في قنا.



تلقى اللواء مسعد أبو سكين، مدير أمن قنا، إخطارًا يفيد بالسيطرة على حريق نشب فى منزل بشارع النقطة القديمة بقرية المحروسة فى قنا دون إصابات بشرية.



وعلى الفور انتقلت قوة من الحماية المدينة برئاسة العقيد حسين صلاح، وتحت إشراف العميد هانى الإتربي، مدير الحماية المدنية بقنا، ودفعت بـ 3 سيارات إطفاء وتم السيطرة على الحريق الذى نشب فى المنزل دون خسائر فى الأرواح.



تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لتولى التحقيقات ومعرفة أسباب الحريق وتمت السيطرة عليه قبل امتداده للمنازل المجاورة بقرية المحروسة.