اليوم السابع
Ads
الإثنين، 07 فبراير 2022 05:27 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

تمثال مصرى للطفل ريان.. طالب بـالمنيا يصنع تمثالا للطفل المغربى.. لايف

الإثنين، 07 فبراير 2022 04:27 م
تمثال مصرى للطفل ريان.. طالب بـالمنيا يصنع تمثالا للطفل المغربى.. لايف طالب بفنون جميلة يصمم تمثالا للطفل ريان
المنيا -حسن عبد الغفار- إيمان حكيم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قدم" اليوم السابع"، فيديو لايف مع الشباب ديفيد وجيه صاحب الـ21 عامًا الذي يدرس في كلية الفنون جامعة المنيا واحدًا ممن تأثروا بشدة لقصة للطفل ريان ، واختار أن يعبر عن حزنه بعد وفاة الطفل ريان فصمم تمثال له من الطين الأسواني.

 

وقال ديفيد وجيه في حديثه لـ"اليوم السابع": "ريان طفل على هيئة ملاك اتعذب كتير وكنت بدعي ربنا يخرج على خير وبدأت أصمم التمثال قبل وفاته على أمل أنه يخرج عايش لكن انصدمت من خبر وفاته وبصراحة أكثر تمثال أشتغلته بحب وفي نفس الوقت بحزن لأني كنت حزينًا عليه وإزاي قادر يعيش في الخنقة دي، عملت التمثال وأنا على يقين أنه طالع عايش.

وتابع: أول مرة اشتغل تمثال في يوم واحد  من كتر ما أنا  تأثرت بالطفل كنت حابب انهي التمثال كدلالة على سرعة خروجه كنت بشتغل ليل نهار علشان انتهي منه وفي نفس الوقت  على أمل عقب انتهائي  من  نحت تفاصيل التمثال اسمع خبر خروجه حي.

وأوضح: "بعد ما خلصت التمثال حبيت النتيجة لسبب أنه يستاهل يتعمل له تمثال من ذهب وكنت حابب أضيف التاج الملائكي رمز لطفولته الصغيرة وأنه ملاك الوطن العربي كله أتأثر بالطفل والكل أجمع أنه ملاك وهو في مكان أفضل من الدنيا وربنا يرحمه وبأكد أن التمثال تخليدًا لحياته لأن ريان يستحق أن يكون بالقلب والكل يحكي عنه".


الطفل ريان

اخبار مصر

جنازة الطفل ريان

تمثال للطفل ريان

فنون جميلة

جامعة المنيا

حكاية الطفل ريان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة