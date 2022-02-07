اليوم السابع
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تعرف على موعد إنهاء تنفيذ أول مونوريل مصرى يربط العاصمة الإدارية

الإثنين، 07 فبراير 2022 02:00 م
تعرف على موعد إنهاء تنفيذ أول مونوريل مصرى يربط العاصمة الإدارية المونوريل المصرى
كتب ـ رضا حبيشى

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تخطت معدلات تنفيذ أول مونوريل في مصر يمتد من العاصمة الإدارية حتى محطة الاستاد بمدينة نصر بأطوال 56.5 كم 35%، وتخطط وزارة النقل لإنهاء تنفيذه نهاية العام الجارى، على أن يتم تشغيل المشروع أمام الجمهور في بداية 2023، حيث ووصلت أول دفعة من القطارات المخطط لها العمل بالمشروع بعد انتهاء تنفيذه.

ومخطط أن يستغرق ‏زمن الرحلة لخط مونوريل الاستاد ـ العاصمة الإدارية 60 دقيقة بداية من محطة استاد القاهرة بمدينة نصر حتى العاصمة الإدارية، حيث نهاية هذا الخط، وسيصل زمن التقاطر بين القطارات إلى 90 ثانية.

وسيتم ولأول مرة ‏تركيب ‏Screen Doors‏ على الأرصفة ‏أمام أبواب القطار للحفاظ على سلامة الركاب، علاوة على وجود ممرات آمنة ‏تسمح بانتقال ‏الركاب بين العربات لمزيد من الراحة في ظروف التشغيل العادية وتسهيل عمليات الإخلاء في ‏حالات ‏الطوارئ، كما سيتم تزويدها بكاميرات تليفزيونية بكابينة القطار للمراقبة المركزية للسكة.

كما أنه سيتم تزويد عربات المونوريل بشاشات ‏LCD‏ لاستخدامها في تزويد الركاب بمعلومات عن الرحلة أو يمكن ‏استخدامها تجارياً في بث الاعلانات ‏التجارية مدفوعة الأجر، كما سيتم تزويد أعلى الأبواب الجانبية بشاشة ‏لإعلام الركاب باسم المحطة النهائية قبل استقلالهم للقطا ‏، كما سيتم تخصيص أماكن للكراسي ‏المتحركة الخاصة بذوى الاحتياجات الخاصة مزودة بوسائل للتثبيت وكذلك ‏سيتم تزويد ‏العربات بخرائط أعلى أبواب الركاب من الداخل تبين المسار عن طريق لمبات مضيئة لمساعدة ‏فاقدي حاسة ‏السمع.

 

 


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