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تحرير 12 مخالفة تموينية في حملة على الأسواق بمدينة إسنا جنوب الأقصر.. صور

الإثنين، 07 فبراير 2022 02:58 م
تحرير 12 مخالفة تموينية في حملة على الأسواق بمدينة إسنا جنوب الأقصر.. صور تحرير 12 مخالفة تموينية في حملة على الأسواق
الأقصر - أحمد مرعى

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قاد رجال مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الأقصر، حملة مكبرة على المنشآت الغذائية، والأسواق والمحلات العامة والمخابز البلدية بمدينة إسنا، لمراجعة السلع المعروضة والتأكد من جودتها وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي، وذلك بناءاً على تعليمات الدكتور تامر صلاح مختار وكيل وزارة التموين بالأقصر، وتحت إشراف عبد الرازق الصافي وكيل المديرية.

وقال الدكتور تامر صلاح مختار وكيل وزارة التموين بالأقصر، فى بيان صحفى، أنه أسفرت الحملة عن ضبط عدد 12 مخالفة تموينية بيانها كالآتي: تحرير محضر ادارة منشأة بدون ترخيص (لمخبز سياحي) والتحفظ على عدد 2 اسطوانة بوتاجاز تجاري وإسطوانة بوتاجاز صغيرة للاستخدام المنزلي، وتحرير محضر ادارة منشأة بدون ترخيص (ورشة لحام) وتم التحفظ على عدد 2 اسطوانة بتوجاز منزلية، وتحرير محضرادارة منشأة بدون ترخيص (ورشة صيانة موتوسيكلات وبيع قطع غيار).

كما تم خلال الحملة التحفظ على عدد 3 كرتونة شميز وعدد3 اسطوانة تروسيكل و6 الة تنبيه صوت موتوسيكل و2كفر عداد موتوسيكل، وتحرير 2محضر شهادة صحية، و3 محضرعدم إعلان عن الاسعار، وعدد2 مخبز غير مطابق للمواصفات، وضبط مخبز غلق مع حصر المبيعات، وضبط مخبز ميزان، حيث شارك في الحملة، كل من: محمود ابو الوفا مدير إدارة تموين إسنا، وأحمد طه إبراهيم مدير الرقابة التموينية، ومحمد الهواري مفتش تموين بالإدارة.

وفى نفس السياق أعلن الدكتور تامر صلاح مختار وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الأقصر، أنه قاد رجال المديرية عدة حملات تموينية مكثفة في الفترات الصباحية والمسائية على المخابز والأسواق والمحلات التجارية للتأكد من الالتزام بتطبيق القوانين والقرارات والتوجيهات الوزارية التي تحافظ على صحة وسلامة المواطنين، وذلك على مدار شهر يناير الماضي، ونجحت الجهود الرقابية والقضايا المحررة للمخابز والأسواق، فى تحرير عدد 886 محضر ومخالفة تموينية منها عدد 296 مخالفة ضد المخابز " نقص وزن ، مواصفات، غلق وتوقف ، سجلات ، ميزان ، نظافة" ، وعدد 569 قضية بالأسواق "إعلان أسعار ـ شهادة صحية ـ مجهول المصدر ـ ذبح خارج المجازر" وعدد 21 قضية ضد محطات الوقود ومستودعات البوتاجاز.

تحرير 12 مخالفة تموينية في حملة على الأسواق (1)
تحرير 12 مخالفة تموينية في حملة على الأسواق (1)

 

تحرير 12 مخالفة تموينية في حملة على الأسواق (2)
تحرير 12 مخالفة تموينية في حملة على الأسواق (2)

 

تحرير 12 مخالفة تموينية في حملة على الأسواق (3)
تحرير 12 مخالفة تموينية في حملة على الأسواق (3)

 


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