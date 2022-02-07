تحريات لكشف ملابسات العثور على جثة شخص بمدينة الشيخ زايد بالجيزة

كتب بهجت أبو ضيف

يكثف رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة إجراء التحريات لكشف ملابسات العثور على جثة أحد الأشخاص داخل مسكنه بمدينة الشيخ زايد، والاستماع لأقوال عدد من الجيران، وتفريغ كاميرات المراقبة، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد العثور على جثة أحد الأشخاص داخل شقة بمدينة الشيخ زايد، وانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء المعاينة والتحريات، وتم العثور على جثة شخص مقيم بالشقة، وعقب مناظرتها تم نقلها إلى ثلاجة المستشفى العام، وتم إجراء معاينة للشقة.

ويستمع رجال المباحث لأقوال عدد من الجيران، وفحص كاميرات المراقبة، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.