اليوم السابع
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بدء صلاة الجنازة على جثمان الطفل ريان بإقليم شفشاون.. فيديو

الإثنين، 07 فبراير 2022 02:47 م
بدء صلاة الجنازة على جثمان الطفل ريان بإقليم شفشاون.. فيديو قبر ريان
كتبت جينا وليم

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بدء منذ قليل صلاة الجنازة على جثمان الطفل ريان بإقليم شفشاون، وسط حضور جماهيرى كبير.

وكان قد وصل الموكب الجنائزي للطفل ريان لإقليم شفشاون، ويشهد محيط دوار إغران تعزيزات أمنية كبيرة.

قبر ريان

وكانت قد خصصت السلطات المغربية، وفق موقع هسبريس، طائرة خاصة لنقل جثمان الطفل ريان من العاصمة الرباط إلى إقليم شفشاون.

وعلى عكس يوم أمس الذي عرف حضورا أمنيا عاديا، يتوزع اليوم رجال الدرك والقوات المساعدة على طول الطريق المؤدية إلى منزل أسرة الطفل المتوفى.

ويتقاطر مئات المعزين على المنزل، بعدما ركنوا سياراتهم أسفل الدوار عقب قرار عدم السماح للعربات بالمرور.


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وفاة الطفل ريان

ريان مات

انقاذ الطفل ريان

عملية انقاذ الطفل ريان

الطفل المغربى ريان

على الصحراوى

عم على الصحراوى

ريان المغربى

انقذوا ريان

طفل البئر

انقاذ طفل البئر

عمليات انقاذ الطفل المغربى

عمليات انقاذ الطفل المغربى ريان

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جنازة ريان

جنازة الطفل ريان

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