اليونان وبريطانيا يبحثان تطورات أوضاع شرق المتوسط والبلقان وأوروبا الشرقية

أ ش أ

أعلنت وزارة الخارجية اليونانية أن وزير الخارجية نيكوس ديندياس سيتوجه إلى العاصمة البريطانية لندن اليوم الإثنين الموافق 7 فبراير، لعقد محادثات مع وزير الدولة للشؤون الخارجية وشؤون الكومنولث والتنمية كريس هيتون هاريس.

وذكرت الوزارة - في بيان لها أوردته صحيفة (كاثميريني) اليونانية في نسختها باللغة الإنجليزية - أنه من المرجح أن يناقش الجانبان قضايا التعاون الثنائي بين البلدين، إلى جانب التطورات التي تشهدها مناطق شرق البحر المتوسط وغرب البلقان وأوروبا الشرقية.

وأضاف البيان أنه خلال تواجد ديندياس في لندن، سيعقد أيضا اجتماعات مع سفير جزر الباهاما وسفير بروناي لدى المملكة المتحدة، ونظرائهما لدى اليونان.

كما أشار إلى أن وزير الخارجية اليوناني سيتوجه بعد غد الثلاثاء الموافق 8 فبراير إلى العاصمة الإيطالية روما، حيث سيلتقي بالمدير التنفيذي لبرنامج الغذاء العالمي ديفيد بيزلي.