اليوم السابع
Ads
الإثنين، 07 فبراير 2022 11:58 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

الملكة إليزابيث تناصر زوجة ابنها قبل توليه العرش .. واللقب ليس الهدية الوحيدة

الإثنين، 07 فبراير 2022 10:36 ص
الملكة إليزابيث تناصر زوجة ابنها قبل توليه العرش .. واللقب ليس الهدية الوحيدة الملكة اليزابيث الثانية وكاميلا
كتبت رباب فتحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

اهتمت الصحف البريطانية الصادرة اليوم بإعلان الملكة إليزابيث رغبتها منح دوقة كورنوال كاميلا، لقب "ملكة قرينة" عند تولى الأمير تشارلز العرش، وقالت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية إن اللقب ليس الهدية الوحيدة من الملكة اليزابيث الثانية، حيث ستضع كاميلا تاج الملكة الأم البلاتيني والماسي الذي لا يقدر بثمن على رأسها عندما يصبح تشارلز ملكًا، تم صنعه لتتويج الملك جورج السادس في عام 1937.

وقالت الصحيفة إن الأمير الأمير تشارلز غير تعهدات تتويجه قبل عدة سنوات لتشمل "الملكة كاميلا" - بمباركة والدته. وقال مصدر كبير بالقصر إن إدراج لقب زوجته أُدرج في إطار إعادة صياغة عامة لخطط حفل وستمنستر آبي قبل خمس سنوات.

وأعلنت الملكة اليزابيث الثانية يوم السبت أن دوقة كورنوال ستصبح ملكة عندما يتولى زوجها العرش.

وأعرب أمير ويلز أمس عن امتنانه للملكة على دعمها ، قائلاً إنه وكاميلا - التي وصفها بأنها "زوجته الحبيبة" - كانا "مدركين تمامًا للشرف الذي يمثله" رغبة والدته.

وقد احتفل بيوم انضمام الملكة التاريخي ، معلناً بداية عام اليوبيل البلاتيني لها ، بقوله إن "إخلاصها لرفاهية جميع أفراد شعبها يلهمه بإعجاب أكبر مع مرور كل عام".

وأصدر قصر باكنجهام صورة جديدة للملكة البالغة من العمر 95 عامًا - جالسة على كرسي بذراعين في ساندرينجهام مع صندوق إرسال الأوراق الرسمية الأحمر الدائم - بمناسبة مرور 70 عامًا على العرش.

وتوفي والدها ، الملك جورج السادس ، في منزل نورفولك في 6 فبراير 1952 ، عن عمر يناهز 56 عامًا ، تاركًا ابنته الكبرى ملكة عن عمر يناهز 25 عامًا.

في إعلان مهم للغاية في نهاية الأسبوع ، استغلت صاحبة الجلالة الذكرى السنوية غير المسبوقة لها للتعبير عن رغبتها في الاعتراف الكامل بزوجة ابنها عندما يخلفها تشارلز.

وكتبت: " عندما يصبح ابني تشارلز ملكًا في تمام الزمان ، أعلم أنكم ستمنحونه ولزوجته كاميلا نفس الدعم الذي قدمتوه لي ، وأتمنى أنه عندما يحين الوقت ، ستعرف كاميلا باسم الملكة القرينة لأنها تواصل خدمتها المخلصة."

 

 


الملكة اليزابيث الثانية

الملكة اليزابيث

اليزابيث

اليوبيل البلاتينى

الامير تشارلز

كاميلا

الملكة كاميلا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

إليزابيث.. أول ملوك بريطانيا المحتفلين باليوبيل البلاتينى و"هدية لكاميلا"

الأحد، 06 فبراير 2022 05:03 م

الملكة إليزابيث تعلن رغبتها منح كاميلا لقب ملكة عند تولى الأمير تشارلز العرش

الأحد، 06 فبراير 2022 09:59 ص

المستشار الألماني يهنئ الملكة إليزابيث بمناسبة يوبيل تربعها على عرش إنجلترا

الإثنين، 07 فبراير 2022 01:00 ص

هل تخطط الملكة إليزابيث للتنازل عن العرش لصالح الأمير تشارلز؟

الأحد، 06 فبراير 2022 09:52 م

الملكة إليزابيث و70 سنة على العرش.. كيف بدأ التتويج بعد وفاة إدوارد السادس؟

الأحد، 06 فبراير 2022 07:00 م



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة