الملكة إليزابيث تناصر زوجة ابنها قبل توليه العرش .. واللقب ليس الهدية الوحيدة

كتبت رباب فتحى

اهتمت الصحف البريطانية الصادرة اليوم بإعلان الملكة إليزابيث رغبتها منح دوقة كورنوال كاميلا، لقب "ملكة قرينة" عند تولى الأمير تشارلز العرش، وقالت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية إن اللقب ليس الهدية الوحيدة من الملكة اليزابيث الثانية، حيث ستضع كاميلا تاج الملكة الأم البلاتيني والماسي الذي لا يقدر بثمن على رأسها عندما يصبح تشارلز ملكًا، تم صنعه لتتويج الملك جورج السادس في عام 1937.

وقالت الصحيفة إن الأمير الأمير تشارلز غير تعهدات تتويجه قبل عدة سنوات لتشمل "الملكة كاميلا" - بمباركة والدته. وقال مصدر كبير بالقصر إن إدراج لقب زوجته أُدرج في إطار إعادة صياغة عامة لخطط حفل وستمنستر آبي قبل خمس سنوات.

وأعلنت الملكة اليزابيث الثانية يوم السبت أن دوقة كورنوال ستصبح ملكة عندما يتولى زوجها العرش.

وأعرب أمير ويلز أمس عن امتنانه للملكة على دعمها ، قائلاً إنه وكاميلا - التي وصفها بأنها "زوجته الحبيبة" - كانا "مدركين تمامًا للشرف الذي يمثله" رغبة والدته.

وقد احتفل بيوم انضمام الملكة التاريخي ، معلناً بداية عام اليوبيل البلاتيني لها ، بقوله إن "إخلاصها لرفاهية جميع أفراد شعبها يلهمه بإعجاب أكبر مع مرور كل عام".

وأصدر قصر باكنجهام صورة جديدة للملكة البالغة من العمر 95 عامًا - جالسة على كرسي بذراعين في ساندرينجهام مع صندوق إرسال الأوراق الرسمية الأحمر الدائم - بمناسبة مرور 70 عامًا على العرش.

وتوفي والدها ، الملك جورج السادس ، في منزل نورفولك في 6 فبراير 1952 ، عن عمر يناهز 56 عامًا ، تاركًا ابنته الكبرى ملكة عن عمر يناهز 25 عامًا.

في إعلان مهم للغاية في نهاية الأسبوع ، استغلت صاحبة الجلالة الذكرى السنوية غير المسبوقة لها للتعبير عن رغبتها في الاعتراف الكامل بزوجة ابنها عندما يخلفها تشارلز.

وكتبت: " عندما يصبح ابني تشارلز ملكًا في تمام الزمان ، أعلم أنكم ستمنحونه ولزوجته كاميلا نفس الدعم الذي قدمتوه لي ، وأتمنى أنه عندما يحين الوقت ، ستعرف كاميلا باسم الملكة القرينة لأنها تواصل خدمتها المخلصة."