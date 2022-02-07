المرجان بـ140 جنيها والدراك بـ110 للكيلو.. أسعار الأسماك فى "حلقة الغردقة".. لايف

البحر الأحمر - عماد عرفة

بث تليفزيون "اليوم السابع"، ظهر اليوم الإثنين، فيديو مباشر من حلقة سمك الغردقة، لرصد أسعار وأنواع الأسماك المختلفة بالبحر الأحمر، والتى شهدت اقبالا كبيرا وخاصة من الأجانب التى تنظم لهم شركات السياحة رحلات لحلقة السمك.

وقال قاسم عادل، أحد تجار الأسماك فى البحر الأحمر، إنه بسبب الطقس ربما تكون هناك ارتفاع ملحوظ فى الاسعار لعدم وجود كميات كبيرة من الاسماك بسبب سوء الطقس فى البحر والرياح وقلة الصيد .

وأكد أن الحلقة تشهد اقبال كبير من المواطنين، وسجل سعر سمك البلطى 30 جنيه، بورى 50 جنيه، الدنيس 40 جنيه، سيجان 50، بياض 70 جنيه، الحريت 65 جنيه، جندوفلى 45 جنيه.

فيما سجل المرجان 140 جنيه، الشعور خرمى 85، اللوت 75 جنيه، الهامور 120 جنيه، رباق 90، التونة 35 الدراك 110 الفارس 120 جنيه الجمبرى 160 جنيه الاستكوزا 400 جنيه والوسط على 300 والصغيرة 150 والكشر الأحمر 60 الكابوريا 120 جنية الكليمارى 160 والاخطبوط 140 جنيه.

وأكد أن هناك اقبال على أسماك معينة وهى أسماك الفسفور مثل الدراك والهامور والمرجان والكميات من الحريت والشعور وغيرها والأجانب يقبلون على الجمبرى والاستكوزا .