الكشف الطبى على 1463 مترددا بقافلة حياة كريمة بقرية ببيلا كفر الشيخ.. صور

كفر الشيخ- محمد سليمان

نظمت مديرية الشئون الصحية بمحافظة كفر الشيخ، قافلة طبية بقرية الجزار لتوقيع الكشف الطبى على الأهالى وصرف العلاج بالمجان، وذلك ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة.



وأكدت الدكتورة سوسن سلام، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، أن القافلة ضمت11 عيادة لـ 10 تخصصات طبية وهى " الباطنة والأطفال وتنظيم الأسرة والعظام والجلدية والنساء والرمد والجراحة العامة والأنف والأذن" إلى جانب معمل التحاليل الطبية وأجهزة الأشعة المتنقلة، وشهدت القافلة إقبالا كبيرا من أهالى القرية.



وأوضح الدكتور مجدى شنح منسق القوافل الطبية العلاجية بمديرية الصحة أن القافلة وقعت الكشف الطبى على 1463 مترددًا، وخضع 76 مريضا للكشف المبكر عن الضغط والسكر، بالإضافة إلى إجراء التحاليل الطبية لـ178 مريضا، وإجراء أشعة ل 4 مرضى، وعمل تقارير طبية لـ6 مرضى وتحويل 44 مريضا لأقرب مستشفى لاستكمال العلاج، كما تم صرف جميع الأدوية للمرضى المترددين على القافلة بالمجان من صيدلية القافلة، إلى جانب تدشين عدد من ندوات الثقافة الصحية عن الأمراض المعدية وخاصة فيروس كورونا المستجد.



اجراء ابلكشف الطبي على السيدات



اجراء الكشف الطبي على المرضى



العيادات المتنقلة



الفرق الطبية المشاركة