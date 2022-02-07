اليوم السابع
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"الكتاكيت تأكل وتطير".. غدا بدء أول أيام أمشير

الإثنين، 07 فبراير 2022 11:36 م
"الكتاكيت تأكل وتطير".. غدا بدء أول أيام أمشير درجات الحرارة
كتب: محمد الأحمدى

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عادة ما ترتبط الشهور القبطية لدى المصريين بالظواهر المناخية والتى تتطلب التأهب لها بشكل جيد، ويأتى شهر أمشير 2022 بعد انتهاء شهر طوبه، ويتميز بمجموعة من الظواهر الجوية، وقيل عنه من الأمثال الشعبية: "يفصص الجسم نسير نسير" و "أي من شدة الهواء".

ويعتبر شهر أمشير الشهر السادس من التقويم المصرى، ويشتهر بنشاط الرياح وبرودة الجو، و إسمه مشتق من مجير رمز الريح لدى قدماء المصريين يوم الثلاثاء المقبل 8 فبراير.

ومن أبرز الأمثلة المرتبطة بشهر أمشير يخلي العجوزة تقيد الحصير"و"أمشير تساوي الطويل مع القصير"، ويعتقد بعض المواطنين أنه يستلف 10 أيام من شهر(طوبه) الذى يسبقه.

وتُغير الرياح اتجاهها في نهايته، فتهب من الجنوب مع أعاصير أحيانًا وتتبدل برودتها إلى (سموم) وهى الرياح الساخنة التي ينضج الزرع بسببها، حيث يقول المثل:(أمشير تساوى الطويل مع القصير) يعنى الزرع.

ويكثر تساقط أوراق الأشجار بسبب الهبوب والسموم الحارقة، وتجعل رياح أمشير تجعل السنابل التى لم تمتلئ بعد ممتلئة ليتساوى الزرع في مواعيد الحصاد.

جدير بالذكر أنه دائما ما يرتبط الفلاح المصرى بالشهور القبطية لمعرفة مواسم الحصاد والزراعة، حيث يعود إلى عام 1235 قبل الميلاد، حينما قسم الفراعنة السنة بأمر بطليموس الثالث، وارتبط هذا التقويم بالزراعة والحصاد عند المصريين، واستمر حتى اليوم لأنه الأدق بالنسبة للفلاحين، وحملت الشهور أسماء مصرية قديمة "هيروغليفية" ثم حورت إلى القبطية

 

ويقسم الفلاح المصرى طوبة من حيث الطقس إلى 3 أجزاء: "طوبة" وهى العشرة أيام الأولى من الشهر حيث يشتد البرد، و"طبطب" حيث البرد الذى يجعل الإنسان "يطبطب" أى يرتعش، والعشرة أيام الأخيرة "طباطب" اى تقلب الجو من الصحو الى الممطر.

 


الشهور القبطيه

شهر امشير

شهر طوبه

امشير ابو الزعابير

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