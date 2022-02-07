الفوائد الصحية لشوربة قرع العسل ..تقوى المناعة وتنقص الوزن

كتبت - ميرفت رشاد

فقدان الوزن بالنسبة للكثيرين منا يمكن أن يكون إنجازًا صعبًا، نحن نجرب العديد من الأنظمة الغذائية لإنقاص الوزن، والوصفات التي تساعد على إنقاص الوزن، ومشروبات الديتوكس، ولكن هذا لا يكفي في بعض الأحيان، المفتاح هو الحفاظ على وزننا وإدارة النظام الغذائي حتى لو حققنا أهدافنا، وممارسة الرياضة ونمط الحياة الصحي يلعبان دورًا أساسيًا في الحفاظ على الوزن، كذلك يفعل النظام الغذائي الصحي، وفقا لما نشره موقع " food-ndtv".

في الشتاء ، يمكننا أن نجد قرع العسل بسهولة في السوق إنه أحد أكثر الأطعمة تنوعًا التي يمكننا استخدامها لخسارة الوزن كما يحتوي على العديد من الفوائد الصحية

5 فوائد صحية لشوربة قرع العسل:

1. غني بالألياف



الألياف ضرورية لصحة الجهاز الهضمي ، ولفقدان الوزن وتقليل آلام الجوع، ووفقًا لوزارة الزراعة الأمريكية ، تحتوي حبة قرع العسل التي تزن 100 جرام على 0.5 مجم فقط من الألياف ، يوفر كل كوب من القرع ما يقرب من 3 ملج من الألياف.

2. يقوي المناعة



القرع مقوي للمناعة لأنه يحتوي على فيتامينات C وبيتا كاروتين، من الأهمية بمكان أن يكون لديك جهاز مناعة قوي وصحي لإنقاص الوزن بسرعة وأمان.

3. يحسن البشرة



القرع غني بفيتامين أ ويحتوي أيضًا على بيتا كاروتين،يغذي البشرة من الداخل وقد يمنح بشرتك توهجًا صحيًا

4. منخفض السعرات الحرارية



وفقًا لبيانات وزارة الزراعة الأمريكية ، يوفر 100 جرام من القرع الخام 26 سعرًا حراريًا فقط لذلك ، اعتمادًا على كيفية تحضير طعامك ، قد تحصل على الكثير من العناصر الغذائية بكمية قليلة من السعرات الحرارية

5. وجبة جيدة بعد العمل



الشوربة هو وجبة رائعة بعد التمرين لاحتوائه على كمية عالية من البوتاسيوم الذي يساعد في إعادة تأهيل العضلات، يوفر قرع العسل 100 جرام 340 ملليجرام من البوتاسيوم .