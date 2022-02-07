الزوجة حرضت على قتله.. كشف غموض مقتل عامل بقنا

قنا صابر سعيد

تمكنت الأجهزة الأمنية بقنا، من كشف غموض العثور على جثة شاب بها طعنات وملقاة داخل زراعات بمركز فرشوط شمال قنا.



كان اللواء مسعد أبو سكين، مدير أمن قنا، تلقى اخطارًا، يفيد العثور على جثة كريم.ح، 28 عاما، بها طعنات متفرقة، وملقاة داخل زراعات بفرشوط شمال قنا.



وكشفت التحقيقات، عن أنه أثناء عودة المجني عليه استدرجاه شخصان إلى زراعات بالقرب منه وقاما بطعنه، وذلك بعد الاتفاق مع زوجته التي حرضت على قتله.



وتمكنت الأجهزة الأمنية، من القبض على المتهمين، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.







