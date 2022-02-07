اليوم السابع
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الرئيس السيسي يصدر عددا من القرارات الجمهورية

الإثنين، 07 فبراير 2022 08:07 ص
الرئيس السيسي يصدر عددا من القرارات الجمهورية الرئيس عبدالفتاح السيسي
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أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي قرار رقم ٤٦ لسنة ٢٠٢٢ بتعيين ١٤٣ مندوبًا مساعداً بمجلس الدولة من خريجي دفعة ٢٠١٨.

كما أصدر الرئيس السيسي قرار رقم ٤٧ لسنة ٢٠٢٢ بفصل احمد حسن الجريدي معاون النيابة بالنيابة العامة من عمله بغير الطريق التأديبي.

وأصدر الرئيس السيسي أيضا قرار رقم ٤٨ لسنة ٢٠٢٢ بفصل عمر ياسر مسعود معاون النيابة بالنيابة العامة من عمله بغير الطريق التأديبي.

كما أصدر الرئيس السيسي كذلك قرار رقم ٤٩ لسنة ٢٠٢٢ بفصل أحمد عبد الفتاح موسى معاون النيابة بالنيابة العامة من عمله، بغير الطريق التأديبي.

ونشرت القرارات في الجريدة الرسمية.


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