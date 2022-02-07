الرئيس السيسي: نسعى لزيادة التعاون الاقتصادى والتجارى مع جيبوتى

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى، أن المباحثات مع الرئيس إسماعيل عمر جيله، رئيس جمهورية جيبوتى اتسمت بالصراحة والشفافية، وعكست مدى تقارب وجهات النظر حول الكثير من الملفات والقضايا الثنائية والإقليمية، متابعا: "استعرضنا كافة أوجه التعاون خاصة الاقتصادية والتجارية والاستثمارية وكيفية تطويرها لترتقى إلى مستوى العلاقات السياسية المتميزة بين البلدين".

وأضاف الرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال مؤتمر صحفى مشترك مع نظيره الجيبوتى من قصر الاتحادية: "ناقشنا مشروعات التعاون الثنائى، وتوفير الدعم اللازم لزيادة الاستثمارات المتبادلة، ودور الشركات المصرية فى دعم جهود التنمية الاقتصادية، وجهود إنشاء بنك مصر هناك، مشددا على أنه تم الاتفاق على زيادة حجم التبادل التجارى بين البلدين، ومناقشة جهود إنشاء منطقة لوجيستية فى جيبوتى، والتعاون فى مشروعات الربط ونقل الموانئ وتيسير خط طيران مباشر بين البلدين، والتعاون المشترك فى مجالات الصحة والتعليم، والتعاون فى مجال مكافحة التطرف من خلال المؤسسات العريقة بين البلدين وعلى رأسها الأزهر الشريف".