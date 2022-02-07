الرئيس السيسي: تكثيف التعاون والتنسيق بين مصر وجيبوتى حول أمن البحر الأحمر

كتب محمد عبد العظيم و محمد عبد المجيد

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن المباحثات مع الرئيس الجيبوتي إسماعيل عمر جيله تطرقت إلى أخر التطورات الاقليمية في منطقة القرن الأفريقي وأمن البحر الأحمر، والتي حظيت بأولوية كبيرة خلال المناقشات اليوم، متابعا: "من الواجب الاحتواء ترسيخ الأمن والاستقرار في تلك المنطقة المهمة في قارتنا".

وأضاف الرئيس السيسي، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الرئيس الجيبوتي إسماعيل عمر جيله: "تكثيف التعاون والتنسيق بين مصر وجيبوتي فيما يتصل بأمن البحر الأحمر، وأعدنا التأكيد على صياغة الدول المشاطئة للبحر الأحمر لكافة السياسات لذلك المائي الحيوي من منظور متكامل يأخذ في الاعتبار مختلف الجوانب التنموية والاقتصادية والأمنية، وتباحثنا عن سبل استضافة مصر لدورة تغير المناخ 27 والتي تعقد فى نوفمبر 2022، والحرص على تطلعات قارتنا في هذا المجال.

واختتم الرئيس السيسي: "أعرب لكم مجددا على تشريفكم الكريم.. وتقديري على المباحثات البناءة اليوم التي أكدت الحرص المتبادل على دفع التعاون الثنائي بين البدلين لتحقيق المصالح المشتركة.. وأتمنى لكم وللشعب الجيبوتي مزيدا من التقدم والاستقرار".