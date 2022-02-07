الديوان الملكي الأردنى: عزمنا على مواصلة البناء والإنجاز بقيادة الملك

كتب : أحمد جمعة

استذكر الديوان الملكي الأردنى، اليوم الإثنين، في ذكرى يوم الوفاء والبيعة، مسيرة المغفور له الملك الحسين بن طلال طيب الله ثراه.

وأكد الديوان الأردنى، في منشور عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، العزم على مواصلة البناء والإنجاز بقيادة الملك عبدالله الثاني، سائلين المولى عز وجل أن يطيل بعمر جلالته ويديمه أبا ومعلما وقائدا.

وكتب رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة، عبر تويتر: "في الذكرى الثالثة والعشرين ليوم الوفاء والبيعة، نستذكر مسيرة الإنجاز للملك الحسين بن طلال، طيَّب الله ثراه. وعلى العهد ماضون خلف الملك عبدالله الثاني، بارك الله في عمره وأعزَّ مُلكه، خير خلف لخير سلف، نباهي العالم بملكٍ نذر نفسه لخدمة شعبه وأمَّته".

ويحيي أبناء الأردن وبناته الاثنين، في السابع من فبراير، الذكرى الثالثة والعشرين ليوم الوفاء والبيعة: الوفاء للمغفور له بإذن الله، الملك الحسين بن طلال، طيب الله ثراه، والبيعة للملك عبدالله الثاني، عاقدين العزم على المضي قدما في مسيرة البناء والتقدم والإنجاز.

ففي مثل هذا اليوم من العام 1999، تسلم الملك عبدالله الثاني سلطاته الدستورية، ملكا للمملكة الأردنية الهاشمية، ليعلن، بقسمه أمام مجلس الأمة، العهد الرابع للمملكة، التي تدخل المئوية الثانية من تأسيسها، حاملا أمانة المسؤولية من أجل نهضة الوطن وإعلاء شأنه.

ويستذكر الأردنيون في يوم الوفاء للراحل الكبير الملك الحسين، طيب الله ثراه، زعيما عظيما، وقائدا فذا ومتفانيا، نذر نفسه لخدمة وطنه وشعبه وأمته على مدى سبعة وأربعين عاما.