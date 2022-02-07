وذكرت وكالة أنباء (تاس) الروسية أن الخارجية الروسية قالت - ردا على سؤال للتعليق على تقارير إعلامية تقول إن ليز تروس قد تزور موسكو في العاشر من فبراير - "إنها في طور الإعداد".

وفي وقت سابق، قال مصدر دبلوماسي لوكالة تاس إن روسيا وافقت على طلب زيارة وزير خارجية المملكة المتحدة. ولم يزر وزراء خارجية المملكة المتحدة روسيا منذ أن سافر بوريس جونسون، الذي يشغل الآن منصب رئيس الوزراء، إلى موسكو في ديسمبر 2017.