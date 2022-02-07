الحماية المدنية تنقذ شخصا تعطل به الأسانسير في الطالبية

كتب: عبد الرحمن سيد

تمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن الجيزة، من إنقاذ أحد الأشخاص تعطل به المصعد، بشارع خالد بن الوليد من شارع الهرم بدائرة قسم شرطة الطالبية غرب المحافظة.

البداية كانت بتلقي غرفة عمليات الحماية المدنية بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها احتجاز أحد الأشخاص تعطل به الأسانسير بشارع خالد بن الوليد متفرغ من شارع الهرم بدائرة قسم شرطة الطالبية، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي محل البلاغ وتمكنت القوات من إنقاذ المحتجظ وحالته الصحية جيدة، وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.