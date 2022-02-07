الحماية المدنية تنقذ شخصا تعطل به الأسانسير في الطالبية

تمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن الجيزة، من إنقاذ أحد الأشخاص تعطل به المصعد، بشارع خالد بن الوليد من شارع الهرم بدائرة قسم شرطة الطالبية غرب المحافظة.
البداية كانت بتلقي غرفة عمليات الحماية المدنية بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها احتجاز أحد الأشخاص تعطل به الأسانسير بشارع خالد بن الوليد متفرغ من شارع الهرم بدائرة قسم شرطة الطالبية، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي محل البلاغ وتمكنت القوات من إنقاذ المحتجظ وحالته الصحية جيدة، وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.
يذكر أنه كان أنقذ رجال الحماية المدنية بالجيزة، شخصا تعطل الأسانسير به أثناء تواجده بداخله في أحد العقارات السكنية بمساكن الفردوس بدائرة قسم شرطة ثالث أكتوبر، وتم إجراء اسعافات أولية له وتحرر محضر بالواقعة.
تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا باحتجاز أحد الأشخاص تعطل به الأسانسير بمدينة الفردوس بدائرة القسم، على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بقوات الحماية المدنية والتي تمكنت من إنقاذه وخروجه دون إصابات، وجري اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.
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