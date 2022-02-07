وذكرت قناة "اليمن الفضائية" أن قوات الجيش اليمني شنت هجوما مضادا تجاه تبة الشهيد في ذات الجبهة.

يأتي ذلك فيما شن طيران تحالف دعم الشرعية في اليمن عددا من الغارات التي استهدفت تجمعات وآليات حوثية في الجبهة الجنوبية لمأرب.

يذكر أن تحالف دعم الشرعية في اليمن أعلن، أمس، تدمير منصة لإطلاق الصواريخ الباليستية في محافظة الجوف اليمنية، كما أعلن بدء تنفيذ عملية عسكرية لأهداف عسكرية مشروعة بصنعاء.