وأكد الجيش اللبناني ،في بيان له اليوم، أن القوة تمكنت من ضبط شخص سوري الجنسية، بالإضافة إلى كميات من الحشيش المخدر وعدد من السيارات والدراجات النارية.

على صعيد متصل، أوضح الجيش اللبناني أن دورية من مديرية المخابرات قامت بضبط شخص سوري الجنسية واثنين من المواطنين في منطقة نحلة – بعلبك لتشكيلهم عصابة تهريب المخدرات عبر الحدود وقد ضبطت دراجة "سكيدو" وسلاحا حربيا.