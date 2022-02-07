البورصة: تغطية الطرح العام لشركة ماكرو جروب 102 مرة

كتب هانى الحوتى

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إجمالي كميات أوامر الشراء (الكمية المبدئية) المسجلة بسوق الصفقات الخاصة لشركة ماكرو جروب للمستحضرات الطبية (ماكرو كابيتال) قد بلغت عدد 1.4 مليون سهم، بإجمالي تغطية بلغت 102 مرة تقريبًا.

وسبق أن سجلت تغطية الطرح الخاص لشركة ماكرو جروب للمستحضرات الطبية (ماكرو كابيتال) 1.79 مرة، وأن السعر النهائي للسهم 4.85 جنيه.

وكانت لجنة القيد بالبورصة المصرية، قد وافقت يوم 12 يناير الماضي، على قيد أسهم شركة ماكرو جروب للمستحضرات الطبية (ماكرو كابيتال) برأس مال مصدر قدره 115.5 مليون جنيه موزعًا على عدد 577.4 مليون سهم بقيمة اسمية قدرها 20 قرش للسهم الواحد، على أن تدرج أسهم الشركة على قاعدة بيانات البورصة اعتبارًا من غدًا الخميس، ويتم تسكين الشركة بقطاع "رعاية صحية وأدوية".