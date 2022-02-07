الإعلام الأمنى العراقى: القبض على 3 إرهابيين فى محافظة نينوى

أ.ش.أ

أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقي اليوم الاثنين، القبض على ثلاثة إرهابيين بحوزتهم عبوات ناسفة في محافظة نينوى شمال البلاد .

وذكرت الخلية في بيان لها حسبما نقلت قناة ( السومرية نيوز) العراقية، أن "قوة من جهاز الأمن الوطني في محافظة نينوى تمكنت من إلقاء القبض على خلية إرهابية مؤلفة من ثلاثة عناصر تعمل فيما يسمى "مفارز الدعم اللوجستي" قرب أحد مخارج نينوى الرابطة مع محافظة صلاح الدين، عقب نصب كمين لهم؛ وذلك بعد ورود معلومات استخبارية دقيقة"، مضيفة أنه " تم إحالة الإرهابيين إلى الجهات القانونية المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم