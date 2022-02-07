الإسكان تعلن طرح وحدات ذات فائدة الـ3% كل شهرين أو ثلاثة أشهر

إبراهيم حسان

كشفت المهندسة مى عبد الحميد، المدير التنفيذى للصندوق الاجتماعى للإسكان، عن تفاصيل حجز الوحدات السكنية الجاهزة للتسليم الفورى للمواطنين متوسطى الدخل، ضمن مبادرات البنك المركزى المصرى المتنوعة للتمويل العقارى، التى وجه بها رئيس الجمهورية بفائدة 3% متناقصة و8% متناقصة، وتشمل وحدات بمشروعات "سكن مصر" و"دار مصر"، و"JANNA"، وبالتعاون بين صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

وقالت المهندسة مى عبد الحميد، المدير التنفيذى للصندوق الاجتماعى للإسكان، فى مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء dmc" مع الإعلامية إنجى القاضى، عبر قناة dmc، أن مشروع جنة هو الأغلى فى الأسعار بالنسبة للوحدات المطروحة، ثم يأتى مشروع دار مصر فى المرتبة الثانية، والأخيرة هو مشروع سكن مصر، مبينه بالقول: "الوحدات جاهزة للتسليم الفورى وبالنسبة للشروط فتصل المدة فى السداد إلى 25 و30 سنة".

وتابعت مى عبد الحميد: "من ضمن الشروط، ألا يتجاوز دخل الأسرة 14 ألف جنيه، والأعزب 10 آلاف جنيه، والفوائد أقل من التمويل العقارى، وهذه الوحدات تقدير من الدولة المصرية للفئات المستهدفة للحصول عليها، وسوف يكون هناك طرح أكثر لهذه المبادرات كل شهرين أو 3 أشهر فى ذات المواقع أو مواقع أخرى".

وأردفت: "سوف نطرح كراسات الشروط والحجز فى 15 فبراير المقبل، ويمكن لكل عميل النزول على أرض الواقع لرؤية الوحدات السكنية قبل التقديم، وسوف يكون الاختيار للشخص المتزوج والذى يعول، ثم المتزوج والأعزب، ونحن طرحنا 7000 وحدة سكنية فى الأماكن الخاصة بالمشروعات، ومن المتوقع أن يكون الإقبال كبير وسوف نطرح عدد مماثل من الوحدات فى الفترة المقبلة".