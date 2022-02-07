استمرار فوضى انسحاب الموظفين من رئاسة وزراء بريطانيا بعد فضيحة "الحفلات"

كتبت رباب فتحى

فى إطار عملية تغيير الموظفين فى مجلس الوزراء البريطانى بعد فضيحة حفلات "داونينج ستريت" وقت الإغلاق العام الماضى، أكد مجلس الوزراء أن صديق جيد لزوجة رئيس الوزراء، كارى جونسون ترك الفريق كأحد أكبر مستشارى بوريس جونسون.

ويأتى تحركه فى الوقت الذى استقال فيه العديد من كبار أعضاء فريق رئيس الوزراء فى أعقاب فضيحة "حفلات الإغلاق". واستقال خمسة من مساعديه الرئيسيين الأسبوع الماضى، بمن فيهم رئيسة السياسة منيرة ميرزا ​.

وقالت شبكة "سكاى نيوز" البريطانية أن هنرى نيومان سيعود للعمل مع الوزير مايكل جوف فى إدارة التسوية والإسكان والمجتمعات، بعد أن كان مستشاره الخاص فى السابق.

وقال المتحدث الرسمى باسم رئيس الوزراء: "إنه قرار متفق عليه مع رئيس الوزراء أن يذهب إلى إدارة التسوية".

وقال إنها كانت "دائرة ذات أهمية حيوية، حيث سيكون قادرًا على تقديم المشورة لمايكل جوف".

وأوضحت الشبكة حول العلاقة بين نيومان وكارى جونسون أن كارى وصفت رئيس الاتصالات السابق فى حزب المحافظين، ذات مرة بأنه أحد "الأشخاص المفضلين لديها" ويقال إنه زائر منتظم لشقة رئيس الوزراء فى داونينج ستريت.

من المفهوم أنه تم حث رئيس الوزراء على التخلص من نيومان كمستشار كبير بسبب اتهامات بأن زوجته كانت تؤثر على تعييناته وسياسة الحكومة - وهو ما نفاه مجس الوزراء بشدة.

وفى حديثه فى وقت سابق، قال وزير الصحة ساجيد جافيد أن الاتهامات الموجهة إلى السيدة جونسون "متحيزة ضد المرأة". وأضاف "أعتقد أن شركاء السياسيين يجب أن يكونوا خارج المناقشة".

كان نيومان يعمل لدى جوف عندما سحب الوزير دعمه لجونسون فى انتخابات قيادة حزب المحافظين لعام 2016.

كما كان أيضًا فى قلب الخلاف حول "الجرذ الثرثار"، حيث ادعى المستشار السابق لرئيس الوزراء، دومينيك كامينجز، أن خطط إغلاق كورونا الثانى فى عام 2020 قد سربها نيومان، لكنه نفى ذلك دائمًا.