احتجاجات ضخمة فى البرازيل ضد العنصرية بعد مقتل لاجئ كونغولى.. فيديو وصور

فاطمة شوقى

خرج الآلاف من المتظاهرين إلى الشوارع في المدن الرئيسية في البرازيل للتنديد بالعنف العنصري في البلاد ، بعد مقتل لاجئ كونغولي في 24 يناير في بارا دا تيجوكا ، وهو حي في ريو دي جانيرو معروف بمجمعاته السكنية الفاخرة والتسوق، وفقا لقناة "تيلى سور" الفنزويلية.



احتجاجات فى البرازيل للمطالبة بالعدالة

وأثار مقتل الشاب، الذي وصل إلى بلد بأمريكا اللاتينية منذ 13 عامًا وعمل في حانة على الشاطئ ، موجة من السخط على شبكات التواصل الاجتماعي ، حيث تتضاعف الإدانات بارتكاب الجريمة تحت إسم # JustiçaPorMoise ( العدالة لموس).

في ريو دي جانيرو ، تجمع آلاف الأشخاص في الحانة حيث تعرض مويس موجيني كاباجامبي ، 24 عامًا ، للضرب حتى الموت.

وكان من بين المتظاهرين أقارب الشباب الكونغوليين والمجتمعات الكونغولية والزعماء الدينيين والحركات السياسية والبرلمانيين السود والجماعات والمنظمات الاجتماعية.

وسار المتظاهرون ، وهم يحملون ملصقات عليها وجه الشاب ، في مسيرة سلمية ضد العنصرية وكراهية الأجانب ، بينما رقصت مجموعة من المهاجرين الكونغوليين وغنوا الأغاني خلال الاحتجاج الذي انضم إليه أقارب من كاباغامبي وأعضاء من المجتمع الكونغولي وقادة دينيون وبرلمانيون سود. وممثلي الحركات السياسية والتجمعات والمنظمات الاجتماعية.

وأعلن عمدة المدينة ، إدواردو بايس ،أن المكان الذي ارتكبت فيه الجريمة سيكرس لذكرى كاباجامبي وللثقافة الكونغولية. وقال أيضًا إنه سيقدم لعائلته إدارة الحانة التي يعمل فيها الشاب.

وندد النشطاء مرارا بـ "تطبيع موت السود" ، وكثير منهم على يد الشرطة. وأبدى بعض المتظاهرين ، وهم يهتفون "بولسونارو" ، رفضهم لرئيس البلاد المعروف بتعليقاته المتحيزة عن السود والسكان الأصليين.

وفقًا للناشط ويسلي تيكسيرا ، من تحالف حقوق السود ، فإن البرازيل "تدفع" اللاجئين إلى الضعف ، ولهذا السبب يطالب السلطات بزيادة الاستثمار في السياسات العامة التي تهدف إلى مكافحة العنصرية وكراهية الأجانب ، وخاصة ضد المهاجرين السود.

انتشرت أعمال الاحتجاج في جميع أنحاء البلاد. في ساو باولو ، تركز المتظاهرون في شارع باوليستا ، بينما في برازيليا ، العاصمة ، فعلوا ذلك أمام قصر إيتاماراتي ، في ساحة الوزارات. وجالت مسيرات أخرى ريسيفي وبيلو هوريزونتي وبورتو أليجري من بين مدن أخرى.

No Rio de Janeiro, o ato por justiça à Moïse foi marcado pela presença de, pelo menos, 5 mil pessoas, na Barra da Tijuca. #JustiçaPorMoise

📸Jefferson Barbosa/Perifa Connection pic.twitter.com/5NsjmPkofq — Alma Preta (@Alma_Preta) February 5, 2022