إعادة إحياء زراعة الأعضاء من جديد ولا قوائم انتظار بمستشفيات جامعة الزقازيق

قال الدكتور لطفى بندارى، رئيس قسم المسالك البولية بمستشفيات جامعة الزقازيق، إن القسم يسعى إلى إعادة إحياء زراعة الأعضاء من جديد، ويتكون القسم يتكون من ثلاثة وحدات كبرى تؤدى خدمات المسالك البولية العادلة، ومتفرع منهم ست وحدات تخصصية " المسالك البولية النسائية -منظار البطن- وحدة قائمة بذاتها فى جراحة الأطفال المسالك البولية، وحدة أورام المسالك البولية- وحدة إعادة البناء للجهاز البولى السفلى" ووحدة الأطفال قائمة بذاتها من20 عاما، ويضم القسم 45 سريرا منهم 12 سريرا للأطفال وتم إنشاء وحدة جديدة زراعة الكلى تم استقبال حالة لطفلة عمرها 15 عاما بعد إجراء زراعة كلى لها من الأم المتبرعة، أصبحت قائمة بذاتها كان يتم وضع حالاتنا فى وحدة عناية زراعة الكبد،وقريبا سوف يتوفر جهاز حديث لتفتيت الحصوات المسالك البولية.





وأردف: أن قسم المسالك البولية بالزقازيق :سوف يكون من ضمن أقسام القمة فى مستشفيات الجامعات، موضحا بخصوص قوائم الإنتظار بقسم المسالك البولية، أن العمليات توقفت فترة بسبب جائحة كورونا وكنا نعمل العمليات بنسبة 40% من الحالات فتراكمت الحالات، وذهبت للقاء بالدكتور عثمان شعلان، رئيس جامعة الزقازيق، وسألنى عن أخبار قوائم الإنتظار أيه؟ قولت له محتاجين غرفة عمليات جديدة وبالفعل خلال 20 يوم تم توفير غرفة عمليات جديدة كل أسبوع نجرى عمليات أورام، قوائم الانتظار أصبحت معدومة وخاصة فى حالات الأورام والاطفال.

وأكد أن الفترة القادم سوف يتم إجراء زراعة حالات جديدة بالقسم ويتم تجهيزها حاليا بقسم الباطنة، وسوف يكون لنا دور فى إحياء زراعة الأعضاء من جديد وتم إجراء 3 حالات ناجحة خلال 6 أشهر، وأخذنا قرار بضرورة التسجيل لمدرس مساعد بالقسم لضمان إستمرار حالات الزرع.

وكان الدكتور عثمان شعلان رئيس جامعة الزقازيق افتتح عناية زرع الكلى الجديدة بمستشفى الجراحة والتى استقبلت الحالة الثالثه لزرع الكلى والتى تمت بنجاح الأسبوع الماضي، واطمئن على الحالة الصحية للمريضة ووالدتها المتبرعة.

أشاد رئيس الجامعة بالتعاون المثمر بين الأقسام المختلفة لتكوين فريق لزراعة الأعضاء ، مشيرا إلى الدور الفعال لفريق زراعة الأعضاء بجامعة المنصورة والذى نتج عن بروتوكول التعاون مع جامعة المنصورة فى برنامج زراعة الأعضاء والذى أبرم فى سبتمبر 2020 ، كما وجه الشكر الخاص للأطقم الطبية والعاملين بالمستشفيات على أدائهم المتميز فى برنامج زراعة الأعضاء.