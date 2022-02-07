إصابة 4 أشخاص فى حادث سير ببنى سويف

أصيب 4 أشخاص، فى حادث تصادم توك توك بسيارة نقل، بطريق "بنى سويف ـ الفيوم" الجديد بنطاق محافظة بنى سويف.

وتلقى اللواء طارق مشهور، مساعد وزير الداخلية مدير امن بنى سويف، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغًا بوقوع حادث سير إثر تصادم توكتوك بسيارة نقل، بطريق "بنى سويف ـ الفيوم" الجديد بنطاق المحافظة.

واستقبل مستشفى ناصر العام: محمود رمضان عبدالسلام، 38 عامًا، عامل، باشتباه كسر بالفخذ الايسر، وايمان على طه، 38 عامًا، لا تعمل، باشتباه كسر بالساق الأيمن، وهناء عبدالغفار محمود، 29 عامًا، بجروح وسحجات بالجسم، وهدى رمضان محمود 44 عامًا، لا تعمل، باشتباه كسر بالكتف الايمن، جميعهم يقيمون قرية بهبشين مركز ناصر. وتم تقديم العلاج اللازم تحت اشراف الدكتور محمد يوسف عبدالخالق وكيل وزارة الصحة ببنى سويف.