إصابة سيدة وأطفالها الـ4 باختناق غاز شرق النيل فى بنى سويف

بنى سويف هانى فتحى

أصيبت سيدة وأطفالها الـ4 باختناق غاز بمنطقة شرق النيل داخل شقة يسكنونها بمحافظة بنى سويف، ونقلت سيارات الإسعاف المصابين إلى مستشفى بني سويف التخصصي.

كان اللواء طارق مشهور، مدير أمن بني سويف، قد تلقى إخطارا من شرطة النجدة يفيد إصابة 5 من أسرة واحدة باختناق غاز بمنطقة شرق النيل فى بنى سويف .

واستقبل مستشفى بنى سويف التخصصى 5 من أسرة واحدة مصابين باختناق غاز، وتم تقديم العلاج اللازم لهم داخل المستشفى وتحرر محضر بالواقعة.

وللوقاية من تسرب الغاز، هناك مجموعة من الإجراءات المتعلقة بالسلامة والتي يجب اتباعها عند التعامل مع مهمات الغاز الطبيعى بالمنزل خاصة لسخانات الغاز وذلك لتجنب الاختناق بغاز أول أكسيد الكربون وكانت تلك الإجراءات كالتالي..

1 - عدم العبث نهائيًا بمهمات الغاز الطبيعى.

2 - عدم اللجوء إلى اشخاص غير مؤهلين للتعامل مهمات الغاز .

3 - عدم استخدام خامات غير معتمدة (خامات سباكة ) على أن يكون التعامل فقط مع الشركات المعتمدة .

4 - عدم سد فتحات التهوية الخاصة بالسخانات (الهواية) نهائيا.

5 - عدم إلغاء المدخنة الخاصة بالسخان (المركبة فوق السخان ) لأى سبب من الأسباب .

6 - عدم استبدال أجهزة السخان أو البوتاجاز وتحويلهم للعمل بالغاز الطبيعى عن طريق العميل .

7 - التأكد من غلق صنابير المياة الساخنة حال انقطاع المياة الأمر الذى قد يؤدى فى حالة عدم غلقها إلى تشغيل السخان بصفة مستمرة دون توقف و بدون علم العميل .