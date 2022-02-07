أسعار العملات اليوم الاثنين 7-2-2022 بالبنوك المصرية

كتبت ريهام الباشا

تباينت أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الاثنين 7-2-2022، أمام الجنيه المصري، ببداية التعاملات الصباحية فى البنوك المصرية، حيث ثبت سعر الدولار أمام الجنيه المصري عند سعر 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع، كما استقر الريال السعودي أمام الجنيه عند سعر 4.18 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

وسجل سعر الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه عند 21.13 جنيه للشراء، 21.31 جنيه للبيع، بينما سجل سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصرى 17.86 للشراء، 18.04 جنيه للبيع، وذلك وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلي المصري.

ويقدم "اليوم السابع"، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل التحديث الفوري للأسعار حال تغييرها.

ووفقا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، ننشر أسعار العملات مقابل الجنيه المصرى اليوم، والتى جاءت كالتالى: سعر الدولار اليوم استقر سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصرى عند سعر 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى. سعر اليورو الأوروبى اليوم تباين سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصرى مسجلا 17.86 للشراء، 18.04 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس كان بـ 17.84 للشراء، 18.07 جنيه للبيع، وذلك وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.