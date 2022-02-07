أسعار الذهب اليوم ترتفع بمستهل تعاملات الأسبوع.. وعيار 21 يسجل 795 جنيها

كتب إسلام سعيد

استهل الذهب تعاملات هذا الأسبوع بارتفاع طفيف في السوق المصري اليوم الاثنين، حيث تحرك سعر المعدن لمستويات 795 جنيها للجرام مقابل 793 جنيها للجرام بختام تداولات الأسبوع المنقضي، وذلك على خلفية ارتفاع في سعر أونصة الذهب في البورصات العالمية إلى مستوي يتجاوز 1810 دولار، مع إعلان بيانات عن استمرار تحرك التضخم العالمي.

أسعار الذهب اليوم:

وسجل الذهب عيار 24 ما قيمته 908.5 جنيه وبلغ الذهب عيار 21 سعر 795 جنيها وسجل عيار 18 سعر 681.5 جنيه وأخيراً الجنيه الذهب 6360 جنيه.

سوق الذهب يتوقف عن التداول عالميًا يومي السبت والأحد، ليصبح أول يوم في التداول على الذهب في البورصات العالمية هو يوم الاثنين، ويستقر الذهب في مصر يومي السبت والأحد، ويتحرك السعر فقط خلال هذه الفترة عبر عوامل العرض والطلب وقلما يحدث ذلك في الأسواق.

سعر الذهب في العالم يترقب قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي مارس المقبل، وذلك لحسم اسعار الفائدة، في ظل تأكيدات مستمرة من الفيدرالي بالاتجاه لرفع الفائدة مرتين إلى 3 مرات خلال 2022 و8 مرات بحلول عام 2024 الأمر الذي سيؤثر على أسعار الذهب ويدفعها للتراجع.