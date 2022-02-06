CNN: استمرار مظاهرات الشاحنات والسيارات في كندا احتجاجا على قيود كورونا

كتبت رباب فتحى

قالت شبكة "سى إن إن" الأمريكية إن آلاف الكنديين في مدن مختلفة من ألبرتا إلى كيبيك نزلوا إلى الشوارع في الشاحنات والجرارات والسيارات وسيرًا على الأقدام احتجاجًا على القيود المفروضة على فيروس كورونا في البلاد.

ومع إطلاق الزمر المستمر والصاخب، يطالب المحتجون الحكومات على جميع المستويات برفع قيودها الصحية ، بما في ذلك تفويضات اللقاحات والأقنعة ، وعمليات الإغلاق والقيود المفروضة على الشركات والتجمعات.

وقال المتظاهر جيمس ماكدونالد لشبكة سي إن إن: "لقد تجاوز الحدث برمته اللقاحات، وهو الآن يتعلق بالمحنة بأكملها" ، مضيفًا أنه موجود في أوتاوا منذ نهاية الأسبوع الماضي وليس لديه أي نية للمغادرة حتى يتم إلغاء الإجراءات الصحية.

وبدأت "قافلة الحرية" في البداية من قبل سائقي الشاحنات الذين يحتجون على التفويض الأخير الذي يطالب السائقين الذين يدخلون كندا بالتطعيم الكامل أو الخضوع للاختبار ومتطلبات الحجر الصحي. لكن آخرين انضموا إلى القضية. ووصل المتظاهرون إلى أوتاوا ، العاصمة الكندية ، نهاية الأسبوع الماضي ، وقال منظموها إن الاحتجاجات ستستمر هناك وفي أماكن أخرى إذا لزم الأمر.

وصفه قائد شرطة أوتاوا بأنه "تمرد وطني مدفوع بالجنون" ، زاعمًا أن مدينته كانت تحت الحصار وستحتاج إلى مزيد من التعزيزات غير تلك التي تلقتها بالفعل من قوات الشرطة الأخرى.

حذر قائد شرطة أوتاوا بيتر سلولي خلال اجتماع لقوات الشرطة يوم السبت "ليس لدينا موارد كافية لمعالجة هذا الوضع بشكل مناسب وفعال مع توفير الأمن بشكل فعال في هذه المدينة".

على الرغم من أن الاحتجاجات سلمية في الغالب ، إلا أنها كانت صاخبة وفوضوية ، وقال بعض السكان ، وخاصة في أوتاوا ، إنهم يشعرون بأنهم محتجزون كرهائن من قبل المتظاهرين.

قال جاك كرينتز ، أحد سكان أوتاوا ، لشبكة CNN هذا الأسبوع: "أفهم أن قوة الشرطة لا تريد التدخل المباشر خوفًا من العنف ، لكن يبدو أننا تُركنا وشأننا قليلاً".

اشتكت العديد من الشركات في أوتاوا لمسئولي المدينة من خسارة الأموال والعملاء ، وتم إغلاق غالبية الشركات في وسط مدينة أوتاوا لأكثر من أسبوع أو كانت تعمل بساعات مخفضة.

وقالت شرطة أوتاوا إنها استجابت لأكثر من 400 مكالمة لخدمة تتعلق بالمظاهرات منذ أن بدأت الأسبوع الماضي. يجري ما لا يقل عن 50 تحقيقا جنائيا ، بما في ذلك 11 تحقيقا يتعلق بجرائم كراهية محتملة.