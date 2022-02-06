"CDC" يوصى بتلقى لقاح موديرنا لفيروس كورونا بعد حصوله على الموافقة الكاملة

كتبت أمل علام

يوصي مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها الأمريكي"CDC"، بلقاح موديرنا Moderna، الذى تم اعتماده من قِبل هيئة الأغذية والأدوية الأمريكية للبالغين.

ووفقًا لما ذكرته شبكةCNN فقد أيد مدير المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها الدكتورة روشيل والينسكي، توصية من مستشاري لقاح مركز السيطرة على الامراض CDC لاستخدام لقاح موديرنا Moderna للبالغين.

وقالت والينسكي في بيان: "لدينا الآن لقاح آخر لفيروس كورونا تم اعتماد والموافقة عليه بشكل كامل مضيفة، "إذا كنت تنتظر الموافقة قبل التطعيم، فقد حان الوقت للانضمام إلى ما يقرب من 212 مليون أمريكي ممن أكملوا بالفعل سلسلتهم الأولية من لقاح كورونا، حيث يواصل مركز السيطرة على الأمراض (CDC) التوصية بأن يظل الناس على اطلاع دائم على لقاحات كورونا، أقرت اللجنة الاستشارية لممارسات التحصين التابعة لمركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها اللقاح بعد سماع تفاصيل موافقة هيئة الأغذية والأدوية الأمريكية على اللقاح وأحدث بيانات السلامة، موضحا، إنه لا توجد مخاوف جديدة تتعلق بالسلامة حول لقاح موديرنا Moderna عند البالغين.

وقالت الدكتورة سارة أوليفر، من مركز السيطرة على الأمراض (CDC) للمستشارين: "فوائد لقاح كورونا من موديرنا تفوق بكثير أي مخاطر مرتبطة باللقاح".

وقال موقعCNN إنه تم إعطاء أكثر من 200 مليون جرعة من لقاح موديرنا Moderna في الولايات المتحدة.

لا يوجد فرق بين اللقاح المعتمد واللقاح المتوفر سابقًا من خلال تصريح استخدام الطوارئ، تستمر معززات لقاح موديرنا Moderna في التوفر بموجب ترخيص الاستخدام الطارئ من قِبل هيئة الأغذية والأدوية الامريكية (FDA).

وأشار الموقع إلى أن هذا هو ثاني لقاح معتمد من هيئة الأغذية والأدوية الأمريكية"FDA"، ومتوفر في الولايات المتحدة، حيث تم الموافقة على لقاح كورونا من فايزر Pfizer / BioNTech للأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 16 عامًا أو أكثر في أغسطس.

قال الدكتور ماثيو دالي مستشار اللقاح، كبير الباحثين في معهد البحوث الصحية في كايزر بيرماننتي كولورادو، إنه تم تجنب ما يقدر بنحو 1.1 مليون حالة وفاة من خلال التطعيم في الولايات المتحدة، وعدد لا يحصى من الوفيات على مستوى العالم، لا أعتقد أننا يمكن أن نأخذ هذا كأمر مسلم به."

ومع ذلك، أقر مستشارو اللقاحات بأن هناك المزيد من العمل في المستقبل ضد كورونا، وخاصة لمواصلة الضغط من أجل التطعيم والتعزيزات، حيث تم تطعيم حوالي 64% من إجمالي سكان الولايات المتحدة بشكل كامل ضد كورونا بسلسلة أولية على الأقل، وفقًا لمركز السيطرة على الأمراض، أكثر من ربع سكان الولايات المتحدة تم تطعيمهم وتعزيزهم بشكل كامل.

يقول مركز السيطرة على الأمراض (CDC) أن كل شخص يبلغ من العمر 12 عامًا أو أكبر يجب أن يحصل على جرعة معززة بعد آخر جرعة في سلسلته الأولية.

قال الدكتور جيفري دوشين، مسئول الصحة العامة في سياتل، خلال اجتماع "هناك أهمية كبيرة للجرعة المعززة"، "هناك العديد من الأشخاص في مجتمعنا والعديد من المجتمعات في جميع أنحاء البلاد الذين تلقوا تلك السلسلة الأولية، والمؤهلين ولكن لم يتلقوا بعد الجرعة المنشطة.

"من الأهمية بمكان أن نفهم مدى ضرورة تلك الجرعات المنشطة لتلقي الحماية الكاملة التي يمكن أن توفرها هذه اللقاحات ضد الأمراض الخطيرة، بما في ذلك منع دخول المستشفى والوفاة."