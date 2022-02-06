9 رحلات جوية تغادر مطار القاهرة لنقل مشجعى منتخب مصر إلى الكاميرون

كتبت رحاب نبيل

غادر مطار القاهرة الدولي، صباح اليوم الأحد، 9 رحلات جوية متوجهة إلى مطار ياوندى بالكاميران على متنها الجماهير المصرية المغادرة لمؤازرة المنتخب الوطني الأول لكرة القدم في مباراة نهائي بطولة كأس الأمم الإفريقية المنتظره مساء اليوم، في الكاميرون أمام منتخب السنغال.

وأنهت سلطات مطار القاهرة، إجراءات سفر الجماهير المغادرة على متن رحلات مصر للطيران وعددهم 5 رحلات، من خلال مبنى الركاب رقم 3 وسط إتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

فيما تم إنهاء إجراءات الجماهير المغادرة على متن رحلات شركة إير كايرو والمصرية العالمية للطيران، وعددهم 4 رحلات آخرين من خلال مبنى الركاب رقم 1 المعروف بالمطار القديم تحت إشراف اللواء أشرف حافظ مدير المبنى، وسط إتخاذ أيضا كافة التدابير الإحترازية مع تقديم واجب الضيافة لهم من حلوى والتقاط صورا تذكارية.

وصعد منتخب مصر إلى نهائي أمم أفريقيا بعد الفوز على الكاميرون بضربات الجزاء الترجيحية خلال المباراة التى جمعتهما مساء الخميس الماضي، على الملعب الأولمبى بالعاصمة الكاميرونية ياوندى فى نصف نهائى كأس الأمم الأفريقية.